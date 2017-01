Nicht so bald „Hai-Live“ im Kraichgau

Sinsheim. In der "Badewelt" in Sinsheim plantschen täglich Tausende Besucher. Gegenüber, auf der anderen Seite der Autobahn 6, könnten bald ganz andere Lebewesen ins Wasser gehen: Investoren aus dem pfälzischen Grünstadt planen hier Europas größtes Hai-Aquarium. Über 30 unterschiedliche Arten der Knorpelfische sollen in "Shark-City" zu sehen sein - wenn die Stadt Sinsheim eine Baugenehmigung erteilt.

Die Investoren rechnen für April oder Mai mit grünem Licht aus dem Rathaus und kalkulieren zwölf bis 15 Monate Bauzeit. "Zu den Sommerferien 2018 wird es voraussichtlich nicht reichen", sagt Thomas Walter (kleines Bild links), einer von zwei Geschäftsführern des Investors "The Seven Seas Aquarium Betriebs GmbH". Eine Investition "im gut zweistelligen Millionenbereich, mit einer Zwei vorne" sei geplant.

Walter, einer von zwei Geschäftsführern, stammt ursprünglich aus dem Bankengewerbe, war aber zuletzt acht Jahre im Geschäft mit Meeresaquarien.

Stadtchef Jörg Albrecht: Bauantrag so nicht genehmigungsfähig Eine Baugenehmigung im März/April, wie es sich die Investoren von "Shark City" vorstellen, wird es nicht geben. Das betont Oberbürgermeister Jörg Albrecht im Gespräch mit dieser Zeitung. "Das ist völlig unrealistisch", sagt er. Und: "Von diesem Punkt sind wir noch relativ weit entfernt." Der von der "Seven Seas GmbH" gestellte Bauantrag sei ohnehin nicht vollständig. Er müsse geringfügig überarbeitet werden. "Es fehlen noch Kleinigkeiten." Viel bedeutsamer scheint aber ein anderer Punkt zu sein: "Nach jetzigem Stand ist der Bauantrag nicht genehmigungsfähig." Das Privatgrundstück, auf dem das Großaquarium gebaut werden soll, liege aktuell in einem Gewerbegebiet. Bislang sei es Grünland. "Nach unserer Rechtsauffassung müsste das Grundstück aber als Sondergebiet ausgewiesen werden." Zur Begründung nennt Albrecht, dass auch vergnügungsstätten-ähnliche Bereiche wie ein Kino und ein Restaurant vorgesehen sind. Würde eine Umwidmung zu einem Sondergebiet angestrebt, hätte auch der Gemeinderat das Wort dazu. Abgekoppelt sei bereits das nötige wasserrechtliche Verfahren. Den Investoren Platz auf der anderen Seite der Autobahn, etwa neben der "Badewelt", anzubieten, sei nicht möglich: "Die Stadt besitzt da keine Grundstücke." "Uns ist jetzt eine umfassende Information wichtig", betont Albrecht. Für März sei eine Bürgerinformationsveranstaltung anvisiert. Es seien "viele Fehlinformationen unterwegs". Während das Bauamt für das Baurecht zuständig sei, sei das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises für Fragen der Tierhaltung und des Artenschutzes der Ansprechpartner. miro [mehr...]

Anfang 2014 hätten er und sein Partner Thiemo Walt dem Sinsheimer Stadtchef die Idee zu dem Hai-Großaquarium unterbreitet. "Wir hatten den Eindruck, offene Türen einzurennen", betont Walter. Doch rasch nach Bekanntwerden der Pläne bekamen die Fisch-Investoren reichlich Gegenströmung zu spüren. Über ein Dutzend Tierschutz-Organisationen sorgten für heftige Wellen. Zu ihnen gehören das "Wal- und Delfinschutz-Forum"mit Sitz in Hagen und seinem Sprecher Jürgen Ortmüller sowie PETA. Es ist sogar von Boykott-Aufrufen die Rede, die über befreundete Busunternehmen umgesetzt werden sollen.

Mehr als halbe Million Besucher

Im Sinsheimer Gewerbegebiet glauben die Investoren optimale Bedingungen gefunden zu haben. "Eine Marktanalyse ergab das Potenzial von 500 000 bis 550 000 Besuchern pro Jahr", erklärt Walter. Das wäre etwa die Hälfte der Gästezahl, die derzeit die nahe "Badewelt" besucht. Sie soll noch erweitert und um ein Hotel ergänzt werden. Das Stadion sowie das "Auto und Technik Museum" Sinsheim ziehen ebenfalls Touristen an. Die "Seven Seas" denken in jedem Fall groß: 15 Millionen Liter Salzwasser sollen in Europas größtes Aquarium gefüllt werden - davon 10,5 Millionen Liter in das größte Becken, das eine Grundfläche von 920 Quadratmetern und eine Höhe von zwölf Metern bekommen soll. Damit wäre es etwa so groß wie der Hingucker in der Dubai Mall in den Emiraten.

Renommierter Experte

Wieso Haifische im Kraichgau? "Wir möchten diese faszinierenden Meeresbewohner auch denen näherbringen, die es sich nicht unbedingt leisten können, Urlaub dort zu machen, wo Haie natürlicherweise vorkommen", erklärt Walter. Sind denn nicht gute Dokumentationen und Filme ausreichend, um über die Tiere aufzuklären und ein Bewusstsein für ausreichende Lebensbedingungen zu schaffen? Nein, betonen die Initiatoren - Filme über Haie "zögen" nur, wenn die Großfische die Rolle des Bösewichts übernehmen. "Möglichst schockierende Bilder" seien die einzigen Hai-Filme, die den Geschmack träfen, fügt Dr. Erich Ritter (kl. Bild rechts) hinzu. Der aus der Schweiz stammende Biologe und Hai-Verhaltensforscher hat die Schirmherrschaft für das Sinsheimer Aquarium übernommen. Er soll wohl auch die - aus Sicht der "Shark City"-Initiatoren unwahren - Vorwürfe aus der Tierschutzecke entkräften.

Ritter betrachte es als "Lebensaufgabe, Haie ins richtige Licht zu rücken". Gegen "Flipper" habe der Hai stets verloren - nicht nur in der Kinder-TV-Serie der 1970er Jahre, sondern auch, was das Image betreffe. "Ich verbürge mich dafür, dass nichts getan wird, was den Tieren schadet", verweist er darauf, dass "ausschließlich Arten eingesetzt werden, die für ein Leben im Aquarium angepasst" seien. Als Beispiele nennt Ritter Katzen-, Sandtiger und Zitronenhaie. Vor allem Nachzuchten sollen zu sehen sein, die wenigen Wildfänge keinesfalls zu gefährdeten Arten gehören. "Wo Haie nicht mehr sind, bleiben sie für immer verloren": Das wirke sich schließlich in einer Abwärtsspirale auf das gesamte Ökosystem aus - "bis hin zu den Einzellern". (Bilder: miro)