„Niemanden ins Haus lassen“

"Die Taktik von Trickbetrügern ist einfach: Einen Arglosen im Alltag überrumpeln", sagt Seniorensicherheitsberater Harald Kurzer. Im Auftrag des Vereins "Sicheres Heidelberg" zeigt der ehemalige Kriminalhauptkommissar Interessierten, wie sie sich wirksam vor Gaunereien und Haustürgeschäften schützen können. Im September stehen gleich zwei kostenlose Vorträge zum Thema Seniorensicherheit in der Akademie für Ältere an. Im Rahmen der Präventionskampagne "Heidelberg. Aber sicher!" organisiert der Verein außerdem mit der Stadt Heidelberg sowie dem Polizeipräsidium Mannheim Seminare, Sprechstunden, Trainingsangebote und Vorträge rund um die Themen Schutz vor Wohnungseinbruch, Senioren, Zivilcourage und digitale Medien. "Wir möchten die Kriminalitätsvorbeugung mit Projekten erlebbar machen", erläutert Geschäftsführer Reiner Greulich das Konzept.

Alltagssituationen ausnutzen

"Stellen Sie sich vor, ein Rentner geht morgens zum Altpapiercontainer, knüllt Kartons zusammen und ist in Gedanken schon beim Vormittagskaffee, den er gleich mit seiner Frau trinken will. Dann hält ein Auto mit quietschenden Reifen direkt neben ihm, auf dem Beifahrersitz krümmt sich ein Mann mit Atemnot und der Fahrer fragt hektisch nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus. Der Senior erklärt ihn und schon springt eine Frau aus dem Fond des Wagens, bedankt sich und umarmt ihn überschwänglich. Das Auto saust davon und der Rentner merkt, dass seine wertvolle Goldkette gegen Modeschmuck ausgetauscht worden ist", erzählt Kurzer eine Geschichte, die seinen Zuhörern zeigen soll, wie schnell man Opfer eines Trickdiebes werden kann. "Niemand rechnet in einer solchen Alltagssituation damit, bestohlen zu werden - und das ist ein Fehler. Man darf keinem Unbekannten trauen."

Termine „Heidelberg. Aber sicher!“ Mittwoch, 14. September, 10 bis 12 Uhr: Seniorensicherheit Teil 1: Trickbetrug - Trickdiebstahl und Haustürgeschäfte". Akademie für Ältere (Bergheimer Straße 76). Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung. Mittwoch, 21. September, 10 bis 12 Uhr: Seniorensicherheit Teil 2: "Wehren lohnt sich". Akademie für Ältere. Die Teilnahme ist kostenlos, anmelden muss man sich nicht. Montag, 19. September und Donnerstag, 22. September, jeweils 18 bis 21 Uhr: Selbstbehauptungskurs für Frauen. Anmeldung bis jeweils zwei Tage vor Kursbeginn per Mail: info@frauennotruf-heidelberg.de 22., 27. und 28. September: Fortbildung zum Thema "Sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen" beim Stadtjugendring. Anmeldung für die kostenlose vierstündige Fortbildung bis 20. September unter info@frauennotruf-heidelberg.de. Mittwoch, 28. September, 10 bis 12 Uhr: Polizeisprechstunde in der Akademie für Ältere. 12. Oktober, 18 bis 21 Uhr: Zivilcourage-Training im "Treff 22" (Emmertsgrundpassage 22). Anmeldung unter stadtteilmanagement@emmertsgrund.de oder unter Telefon 06221/1 39 40 16. [mehr...]

Die Betrüger nutzten gezielt das Vertrauen der Senioren aus. "Die ältere Generation hat in der Nachkriegszeit gelernt, dass man sich gegenseitig helfen muss, weil man schnell selbst in Not geraten kann. Das haben die Leute so verinnerlicht, dass sie gar nicht anders können, als zu helfen, wenn man sie darum bittet", erklärt Kurzer, warum die Ganoven so oft Erfolg haben.

"Wenn eine Hochschwangere im vierten Stock eines Mietshauses an der Wohnungstür klingelt und ein Glas Wasser verlangt, wird sich ein Mensch aus der Nachkriegsgeneration nicht die Frage stellen, warum sie gerade an seiner Tür fragt. Obwohl sie auf dem Weg dahin an zwei Schnellrestaurants und drei Imbissbuden vorbeigekommen ist, wo sie literweise Wasser bekommen hätte. Vielmehr wird er sie hereinbitten und ihr das Wasser bringen. Mit dem Erfolg, dass hinterher Schmuck und Bargeld fehlen."

Mit solchen Beispielen versucht Kurzer den Zuhörern zu zeigen, wie Betrüger vorgehen. "Jeder kann einen Beitrag leisten, um nicht Opfer eines Trickdiebes zu werden. Man muss sich nur auf die Maschen einstellen und sich fragen, wie man dagegen vorgehen kann - dann ist schon viel gewonnen", sagt er. Deshalb schärft er seinen Schützlingen ein: "Niemals jemanden in die Wohnung lassen, ob schwanger oder nicht." Einfache Maßnahmen wie eine Türkette wirkten Wunder. "Da kann man ein Glas Wasser durchreichen, aber kein Komplize kann sich in die Wohnung schleichen."