Nur offen zum Stadtfest

Heidelberg. Die Sofienstraße in Heidelberg muss vorerst halbseitig gesperrt bleiben. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Für den Heidelberger Herbst wird die Baugrube am morgigen Freitag jedoch provisorisch geschlossen, dass der Verkehr übers Wochenende auf beiden Fahrstreifen fließen kann. Am Montag gehen die Bauarbeiten aber weiter.

Grund sind die neu verlegten Wasserleitungen, die immer noch nicht sauber genug sind. Das haben erneute Proben ergeben. "Das kann bei Leitungen mit diesem Durchmesser häufiger passieren", sagt die Sprecherin der Stadtwerke, Ellen Frings. In dem Bereich wurden Leitungen mit 40 Zentimeter Durchmesser statt üblicher zehn bis 25 Zentimeter verbaut. Bei den Arbeiten im Erdreich könnten selbst bei größter Vorsicht Keime eindringen. Deshalb würden die Leitungen erst ins Netz eingebunden, wenn sie hundertprozentig sauber seien.

Derzeit werden die Rohre erneut desinfiziert und gespült. In den kommenden Tagen werden noch einmal Proben genommen. Die Stadtwerke rechnen damit, dass die Leitung am 5. Oktober ans Netz angeschlossen werden kann. Danach geht es an der Baustelle mit den Asphaltarbeiten weiter. Bis zu deren Ende muss die Sofienstraße weiter halbseitig gesperrt bleiben. Der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen an der Baugrube vorbeigeleitet, die Durchfahrt für Radler ist frei, die Zufahrt zur Tiefgarage Darmstädter Hof Centrum möglich. bjz