„Opa“ liefert Waffen auf Wunsch

"Ich bin erfreut, Sie endlich kennenzulernen": Mit durchaus zugewandtem Witz grüßt der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff in Richtung Anklagebank. Dort sitzt ein 78-Jähriger, der eigentlich schon im Januar 2015 einen Termin im Landgericht hatte - aber flüchtete und den Prozess platzen ließ. In den eineinhalb Jahren plauderte er angeblich unter anderem mit Kripobeamten in einer Straßenbahn, wohnte in einem Schrebergarten - und entsorgte nach seiner Festnahme eine Pistole in einem Polizeiwagen. Angeklagt ist der redselige Senior, weil er über Jahre hinweg mit Komplizen Waffen illegal angekauft und veräußert haben soll. Die mutmaßlichen Mittäter sind bereits verurteilt.

In beigefarbener Windjacke, der Teint leicht getönt, das schüttere weiße Haar gepflegt über den Kopf gekämmt: G. ist keine passende Besetzung für einen Krimi-Bösewicht, sondern eher ein Gentleman-Typ, der früher gut verdiente und einen bürgerlichen Hintergrund mitbringt. "Niemals würde ich auf einen Menschen schießen", stellt er klar. Doch Waffen seien "seine Leidenschaft". Schon als Sechsjähriger im Nachkriegsdeutschland habe ihm die Lehrerin eine Pistole weggenommen. Später, als Sportschütze, der auch bei Europa- und Weltmeisterschaften für das deutsche Team Titel sammelte, habe er sich eine legale Waffensammlung von fünfstelligem D-Mark-Wert zugelegt.

Nicht legal hingegen waren umgebaute Schreckschusspistolen, die im Keller der Nachbarin sichergestellt worden waren. "In meinem Keller konnte ich sie ja schlecht aufbewahren", sagt G. süffisant. Eine Maschinenpistole Marke Eigenbau besaß er auch. Von den meisten Stücken musste er sich trennen, als es beruflich für den selbstständigen Kaufmann nicht mehr so rosig lief.

Schützenbruder Gefallen getan

Mit dem An- und Verkauf der etwa 15 Waffen, die ihn nun vor Gericht gebracht haben, habe er seine magere Rente aufbessern wollen. Und seinem Schützenbruder K. - der in Altlußheim legal ein Waffengeschäft betrieb - helfen: "Der hatte ein paar Waffen im Tresor, die er nicht losbekam."

Bei der Beerdigung eines Kumpels habe ihn einer der Männer angesprochen, die bereits verurteilt sind. "Er hat mich gefragt, ob ich wüsste, wo man Waffen kaufen kann." "Opa" - so wurde der Lieferant im Seniorenalter in abgehörten Telefonaten bezeichnet - beschaffte die Waffen. In der Werkstatt des Ladenbesitzers wurden die Registrierungsnummern der Pistolen und Revolver ausgeschlagen und im Waffenbuch als "Deko" oder "verschrottet" eingetragen - die zuständige Waffenbehörde in Hockenheim habe es dem Rentnerduo offenbar leicht gemacht, bemerkt ein Ermittlungsbeamter, der als Zeuge aussagt.

In diesen mitgeschnittenen Gesprächen wird eine durchsichtige Geheimsprache genutzt: "Opa" könne nicht das silberne Fahrrad liefern, sondern nur ein schwarzes", zitiert Mühlhoff. Die Waffen hatten meist Privatleute dem Händler übereignet, weil sie sie auf dem Speicher gefunden oder geerbt hatten. Im Zuge des Amoklaufs von Winnenden waren die Waffengesetze verschärft worden - viele Bürger nutzten die Gelegenheit, sich von solchen Altlasten zu trennen.

Fast alle der zum Preis zwischen 600 und 1200 Euro weitergegeben Waffen sind verschwunden. "Ich denke, der hat sie in die Türkei verkauft", vermutet G. mit Blick auf einen seiner Kunden. Er selbst machte pro Stück angeblich nur zwischen 150 und 250 Euro Gewinn.

Nach seiner Flucht sei er nicht mehr ohne Pistole am Hosenbund unterwegs gewesen, plaudert der Rentner freimütig. "Ich wollte nach den viereinhalb Monaten Untersuchungshaft nicht mehr ins Gefängnis und hätte mich lieber erschossen." Am 27. Juni ist es dann doch anders gekommen: Als G., der die Fluchtzeit in der Region verbrachte, viel Zug und Straßenbahn fuhr und dabei auch mit ahnungslosen Kriminalbeamten geplaudert haben will, seine Lebensgefährtin in Rohrbach besucht, klicken die Handschellen.

Pistole im Polizeiwagen entsorgt

Die umgebaute Schreckschusspistole unter dem Hemd entdecken die Ermittler zunächst nicht, berichtet ein Beamter. Auf der Fahrt zum Kriminaldauerdienst am Römerkreis schiebt G. sie in einem unbeachteten Moment unter den Beifahrersitz. Dort wird sie später gefunden - auf dem Weg zum Haftprüfungstermin: "Das war augenscheinlich keine Dienstwaffe", sagt der Zeuge trocken. Im Magazin hätten sich fünf Patronen befunden, im Lauf eine: "Die Waffe war durchgeladen."