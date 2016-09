Heidelberg ist nicht nur wegen seiner Altstadt und des Schlosses bei Touristen beliebt. Auch die medizinischen Angebote locken Tausende von Patienten aus aller Welt in die Stadt. Besonders aus Russland und den arabischen Golfstaaten reisen die Menschen an und bleiben mit ihren Angehörigen meist mehrere Wochen. Die Übernachtungszahlen von Gästen aus der Golfregion haben sich in den vergangenen fünf Jahren beispielsweise fast verdoppelt und lagen 2015 bei 51 000. Deshalb wirbt die Marketinggesellschaft der Stadt nun gezielt mit der Spitzenmedizin. Eine neu aufgelegte Broschüre informiert in den Sprachen Englisch, Russisch und Arabisch über einen krankheitsbedingten Aufenthalt in Heidelberg. Sie gibt nicht nur Auskunft über die medizinischen Versorgungsmöglichkeiten, sondern auch über Unterkünfte und Freizeitmöglichkeiten für Angehörige. Heidelberg zähle nicht zuletzt im Bereich der Onkologie zur weltweiten Spitze. Dies gelte es, weiter auszubauen, gibt der Chef der Marketinggesellschaft, Mathias Schiemer, als Ziel aus. bjz