Pläne für Hospital vorgestellt

Der aktuelle Entwurf des Rahmenplans für die Konversionsfläche US Hospital ist nach Angaben der Stadt bei einem Bürgerforum auf viel Zustimmung gestoßen. "Wenn wir in einem öffentlichen Rahmen so ein positives Feedback bekommen, tut uns das als Planer auch mal sehr gut", sagte Architekt Matthias Hähnig am Ende der Veranstaltung. Hähnig hatte gemeinsam mit dem Landschaftsplaner Stefan Fromm im Dezember 2014 den städtebaulichen Ideenwettbewerb für US Hospital gewonnen. Seither wurde dieser Entwurf unter intensiver Bürgerbeteiligung konstant weiterentwickelt und überarbeitet. Beim Bürgerforum in der Mensa der Internationalen Gesamtschule wurde nun rund 150 Besuchern der jüngste Stand vorgestellt.

Diskussion um Stellplätze

Die Arbeit sieht etwa 600 Wohnungen und einen rund 7700 Quadratmeter großen Park im Herzen des Areals vor. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Vernetzung des ehemaligen Militärgeländes mit den umliegenden Stadtvierteln Rohrbach-Ost und Hasenleiser.

Für Diskussionen sorgte noch die Frage nach dem erforderlichen Umfang von Stellplätzen und wie diese realisiert werden sollten. Hans-Jürgen Heiß, Bürgermeister für Konversion und Finanzen, erklärte, dass der Rahmenplan in einem nächsten Schritt vom Gemeinderat beschlossen werden muss. "Ich bin zuversichtlich, dass diese Entscheidung noch 2016 getroffen wird", sagte Heiß. zg