Pläne werden erneut ausgelegt

Viel Lob für die Lärmschutz- und Spiellandschaft im Norden des Gebiets, einige Kritik an den eher sparsam eingeplanten Parkplätzen vor allem im Bereich der künftigen Berufsschule: Drei Stunden lang haben sich etwa 150 Bürger mit den Plänen zur Umgestaltung der Konversionsflächen in der Heidelberger Südstadt beschäftigt. Der Schwerpunkt des Bürgerforums in der Turnhalle der Pestalozzihalle lag auf Mark Twain Village, also den nördlichen Teil der Konversionsfläche auf beiden Seiten der Römerstraße.

Wie ist der Stand der Planungen und wann wird (um-)gebaut?

Im Januar und Februar ist bereits ein Bebauungsplanentwurf öffentlich ausgelegt worden. Daraufhin sind beim Stadtplanungsamt 45 Einwendungen eingegangen, die nun eingearbeitet werden.

Mark Twain Village Mark Twain Village und die Campbell Barracks befinden sich auf beiden Seiten der Römerstraße in der Heidelberger Südstadt. Mit 43,4 Hektar machen sie etwa ein Drittel der Flächen dieses Stadtteils aus. Die historische Bausubstanz der Campbell Barracks (westlich der Römerstraße) gehört zur ehemaligen "Großdeutschlandkaserne", die Ende der 1930er Jahre errichtet wurde. Der Bau des Wohngebiets Mark Twain Village begannen 1948. 1945 wurden die Campbell Barracks von den Amerikanern übernommen. Dort befand sich das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa und das Hauptquartier der Landstreitkräfte der NATO.

Was wurde angeregt beziehungsweise kritisiert?

15 Mal ging der Wunsch ein, dass auf der Konversionsfläche mehr Wohnraum entstehen soll. Zwei Einwände forderten genau das Gegenteil: Dass weniger verdichtet werden soll - unter anderem wünschte das der Stadtteilverein Südstadt.

Wie wird nun damit umgegangen?

Tatsächlich sah der Bebauungsplanentwurf vor, dass rund 2000 Quadratmeter weniger Wohnraum entstanden wäre als ursprünglich vorgesehen war. Einige Änderungen sollen das nun auffangen: Westlich der Römerstraße soll an einigen Neubauten nun ein Stockwerk mehr möglich sein - statt vier wären das fünf Geschosse. Die maximale Gebäudehöhe soll auf 16 Meter festgesetzt werden. Dazu kommt eine Verbreiterung der Häuser um einen Meter - von neun auf zehn Meter. Damit entstehen in fünf Wohnkomplexen zusammen 22 Wohneinheiten zusätzlich.

Was wird gebaut und wer wird hier einziehen?

Seit 2014 stehen die Gebäude leer. Erste Bewohner sind gerade in ehemalige Wohnblocks der amerikanischen Familien eingezogen, das Studentenwerk hat im Süden schon Blocks in Studentenbuden umgewandelt. An anderer Stelle hat der Abriss begonnen. Im Norden, westlich der Römerstraße, entstehen vier hofähnliche Komplexe, östlich sechs inklusive eines Nahversorgungszentrums. 30 Prozent der Wohnungen sollen im preisgünstigen Segment (unter acht Euro pro Quadratmeter Miete) angeboten werden, 40 Prozent preisgebunden verkauft.

Wird für ausreichend Parkflächen gesorgt sein?

Parkplätze sind eher sparsam eingeplant - und das ganz bewusst, wie Silke Klein vom Stadtplanungsamt erläuterte. Nach einer Neufassung der Landesbauordnung sei möglich, pro Wohneinheit nicht mehr einen vollwertigen Stellplatz, sondern eine reduzierte Anzahl vorzusehen. Die Stadt möchte das an einigen Stellen nutzen und statt dessen das Angebot für ÖPNV und Radfahrer verbessern. "Die Herstellung autoarmer Quartiere war ein Handlungsziel für die Südstadt", sagte Klein. Jeder Bauherr dürfe aber von sich aus mehr Parkflächen vorsehen - Tiefgaragen wird es aber nicht geben.

Wie viel Parkflächen entstehen an der Springer-Schule?

Kritik der Bürger gab es in diesem Zusammenhang mit Blick auf den künftigen Standort der Julius-Springer-Schule: Für die Berufsschüler sind 136 Parkplätze vorgesehen. Am alten Standort in der Rohrbacher Straße hat die Schule S-Bahn und Straßenbahn vor der Tür - bald wird die Schule gut einen Kilometer weit weg sein. Ein auf die Schüler abgestimmtes ÖPNV-Konzept soll an diesem Punkt ansetzen.

Welche Pläne gibt es für die ehemalige Chapel?

Wie auch im Konversionsgebiet Hospital soll die Chapel in der Südstadt zu einem Bürger- und Begegnungszentrum werden. Unter anderem arbeiten schon die Stadtmission, Effeta, Caritas und die IBA-Projektgruppe an Ideen.

Wie sieht der Spielplatz im Norden aus?

Das Hamburger Landschaftsarchitekturbüro TH Treibhaus hat entlang der Bahnlinie einen vier Meter hohen Lärmschutzwall und eine 100 Meter lange Mauer vorgesehen. Davor verläuft ein Radweg und davor kommt der Spielpark. Die Planer haben sich von den Romanen des Namensgebers Mark Twain inspirieren lassen und so wird es unter anderem Wackeltiere ("Tante Pollys Schafherde") und ein Wasserspielareal ("Tom und Hucks Floß") geben.

Wie geht es nun in Mark Twain Village weiter?

Der in Teilbereichen überarbeitete Bebauungsplanentwurf soll im Frühjahr 2017 ausgelegt werden. Wird er verabschiedet, könnten Bauanträge ab dem zweiten Quartal 2017 berücksichtigt werden.