Polizei findet Drogen

Heidelberg. Durch monatelange intensive Ermittlungen sind die Staatsanwaltschaft und das Drogendezernat der Kripo Heidelberg einem 25-Jährigen auf die Spur gekommen, der in Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes Mitte Dezember in Neckargemünd wurden die Ermittler fündig, sie stießen dort auf 850 Ecstasy-Tabletten, 227 Gramm Amphetaminpaste, 306 Gramm Marihuana sowie auf weitere illegale Betäubungsmittel. Gegen den Verdächtigen, der sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht in Deutschland aufhielt, erwirkte die Staatsanwaltschaft schließlich einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Der 25-Jährige stellte stellte sich schließlich im Januar im Beisein seines Rechtsanwaltes den Ermittlern des Drogendezernates. Der U-Haftbefehl wurde daraufhin unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. scho/pol