Polizei sucht Angreifer

Mehrere Schlägereien in der Altstadt haben am Wochenende die Polizei beschäftigt. Zur Aufklärung suchen die Behörden jetzt Zeugen für die Vorfälle: So musste ein 32-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am frühen Sonntagmorgen in der Fußgängerzone von fünf unbekannten Schlägern im Gesicht verletzt worden war.

Drei 17 und 18 Jahre alte Discobesucher wurden laut Polizei am frühen Samstagmorgen von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt, als sie gegen 0.15 Uhr auf dem Weg zum Hauptbahnhof waren. Dabei erlitt ein 17-Jähriger einen Nasenbeinbruch, der vom Notarzt behandelt werden musste. Nach Polizeiangaben wurden zwei 30 und 32 Jahre alte Männer am Samstagmorgen gegen vier Uhr von zwei Unbekannten in der Bergheimer Straße/Ecke Fehrentzstraße ohne ersichtlichen Grund zusammengeschlagen. Beide erlitten Kopfverletzungen. Zudem wurde laut Polizei am Samstag gegen 21.30 Uhr eine 17-jährige Frau in der Weststadt überfallen. Sie war in der Dantestraße unterwegs, als jemand sie niederschlug und ihr den Geldbeutel abnahm. sin