Polizist auf Weg zum Dienst stoppt Flüchtigen

Heidelberg. Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale im Heidelberger Hauptbahnhof befindet sich ein 25-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, konnte der flüchtige Mann mithilfe eines Polizeibeamten, der sich auf dem Weg zu seinem Dienst befand, am Haupteingang des Bahnhofs festgehalten werden. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, zuvor mit einem mitgeführten Messer eine Angestellte der Bäckereifiliale im Hauptbahnhof bedroht und Bargeld gefordert zu haben. Die Angestellte zog sich daraufhin in einen hinteren Raum der Bäckerei zurück, wo sie die Polizei verständigte.

Der Mann flüchtete schließlich ohne Beute in Richtung Haupteingang. Mehrere Passanten, darunter der Polizist, hielten den Mann fest. Dabei zog der Polizeibeamte auch seine Dienstwaffe, um den Mann zur Aufgabe zu zwingen. Verletzt wurde niemand.

Der 25-Jährige befindet sich seit Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einer Justizvollzugsanstalt. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Kriminalpolizei ermitteln weiter. (gbr/pol)