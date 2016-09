Dossenheim. Ein Polizist hat einen Angreifer bei einem Einsatz in Dossenheim am Samstagnachmittag mit einem Schuss am Bein verletzt. Der Mann war mit einer abgebrochenen Glasflasche auf Polizeibeamte losgegangen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei war gegen 15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau an der B3 in der Nähe der Haltestelle "Dossenheim Süd" gerufen worden.

Als die Beamten mit dem Mann Kontakt aufnahmen, ging er offenbar auf sie los. Der Polizist wehrte den Angreifer mit einem Schuss aus der Dienstwaffe ab und traf ihn am Oberschenkel. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzung liegen keine Informationen vor. Die Spurensicherung ist vor Ort. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln die Hintergründe der Auseinandersetzung und den genauen Geschehensablauf. (pol/kris)