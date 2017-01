Heidelberg. Das Interkulturelle Zentrum (IZ) der Stadt organisiert am 13. März den bundesweiten Auftakt zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Interessierte Bürger, Vereine und Institutionen, die sich am Programm beteiligen möchten, dürfen ihre Ideen noch bis Freitag, 13. Januar, einreichen. Programmpunkte können nach Stadtangaben Workshops, Lesungen, Ausstellungen oder Vorträge zu den Themen Rassismus, Menschenrechte und Teilhabe sein. "Ich freue mich, dass pünktlich zur Eröffnung des International Welcome Centers der bundesweite Auftakt der Aktionswoche hier bei uns in Heidelberg stattfindet. Und ich hoffe, dass sich viele Menschen am Programm beteiligen", sagt IZ-Leiterin Jagoda Marinic. sin