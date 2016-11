Der Eigentümer des Parkhauses, das bei einem ADAC-Test sehr schlecht abschnitt, hat angekündigt, sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. "Mängel, die mit einem vertretbaren Aufwand behoben werden können, werden durch uns oder unseren Pächter angegangen", sagte ein Sprecher der Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg (PBW) über die Tiefgarage "Am Theater" in der Friedrich-Ebert-Anlage.

Das Parkhaus war vor gut einem Jahr in einem ADAC-Test auf dem letzten von 44 Plätzen gelandet. Bei einem Besuch vor rund einer Woche waren alle beanstandeten Kritikpunkte noch unverändert vorgefunden worden (wir berichteten). "Viele der Mängel können wegen baulichen Gegebenheiten nicht geändert werden", so der Sprecher. Die Einfahrtshöhe von 1,80 Metern könne etwa aufgrund von Zwischendecken nicht vergrößert werden.

Auch die mit 2,30 Metern vom Automobilclub als deutlich zu schmal befundenen Stellplätze könnten nach Angaben der PBW nicht verbreitert werden. "An den Parkplatzstirnseiten gibt es Nischen in der Wand, die statisch notwendig sind", hieß es. Wenn die Besucher nicht mit den Spitzen ihrer Autos in die Nischen fahren würden, stünden sie hinten zu weit in die Fahrbahn. "Dann hätten wir wiederum ein Problem mit der Stellplatzlänge", stellte der Sprecher fest.

Die angeprangerte fehlende Barrierefreiheit sei dagegen grundsätzlich kein Problem: "Die Plätze für Behinderte befinden sich auf der Ausfahrtsebene. Von dort aus kann man ebenerdig mit dem Rollstuhl ausfahren." Man wolle jedoch für eine bessere Ausschilderung sorgen und einen elektrischen Türöffner anbringen.

Zielgerichtete Markierungen

Auch Notrufpfeile, die ins Leere führen, sorgten in der Tiefgarage für Irritationen. "Das wollen wir prüfen und nachbessern", betonte der Sprecher. Ebenso wolle man sich in Absprache mit dem Pächter Apcoa Parking darum kümmern, dass eine durchgängige Beleuchtung mit LED-Lampen gewährleistet ist.

Widerspruch gibt es von der PWB zu dem Vorwurf, im Parkhaus falle die Orientierung für Kunden generell schwer. "Wir haben Fußgängermarkierungen auf dem Boden, die zielgerichtet zu den Ausgängen führen", hieß es. Zudem habe jede Etage eine andere Farbe, um die Orientierung zu erleichtern. Auch die Wegeführung wolle man vor Ort aber zeitnah nochmals prüfen.