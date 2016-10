Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer gestern Morgen bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Rand des Neuenheimer Felds erlitten. Laut Polizei war der 32-Jährige ohne Helm auf dem Radweg in der Berliner Straße Richtung Handschuhsheim unterwegs, fuhr bei der Einmündung zum Technologiepark aber plötzlich links über die Straße. Die Straßenbahn, die nach Handschuhsheim fuhr, erfasste den Heidelberger dabei frontal. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Er hatte sich bei dem Unfall schwere Kopf- und Brustverletzungen zugezogen, Lebensgefahr bestand nach gestrigem Stand aber nicht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr Richtung Handschuhsheim zunächst blockiert. Die Polizei konnte die Sperrung kurz nach 9 Uhr aber wieder aufheben. fab