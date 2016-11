„Rembrandts der Biologie“

Beutelwolf, Pinguin und Baumkänguru, aber auch Hunderte von Versteinerungen, Insekten und Vögeln lagern seit über vier Jahren im Keller der alten Kinderklinik: Noch hat die Zoologische Sammlung der Universität Heidelberg mit zum Teil 200 Jahre alten Exponaten kein neues Zuhause gefunden. Der einst 500 Mitglieder starke "Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Museums der Universität Heidelberg" trifft sich am Sonntag, 6. November, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Einziger Tagesordnungspunkt: die Auflösung des Vereins.

"Mit Entsetzen" hat Werner Lüdicke aus Nordhorn von der Auflösung des Zoologischen Museums Heidelberg erfahren: "Wir waren mit unserem Enkel kürzlich in einem ähnlichen Museum in Norddeutschland und hatten die Idee, ihm nun auch das Heidelberger Museum mal zu zeigen", erzählt der Senior. Per Internet-Recherche erfuhr er dann, dass es das einst von seinem Vater, Professor Manfred Lüdicke, betreute Museum gar nicht mehr existiert.

2012 wurden die präparierten Tiere und Stücke in Kisten gepackt und in der ehemaligen Kinderklinik eingelagert - damals hieß es aus dem Rektorat der Universität, dass es vorübergehend für drei Jahre geschehe. In dieser Zeit sollte das einstige Zoologische Institut - heute Center for Organismal Studies (COS) - von Grund auf saniert werden. Das geschah auch. Und auf der etwa 450 Quadratmeter großen Fläche im Erdgeschoss des Gebäudes Im Neuenheimer Feld sind nun Seminarräume und Büros eingerichtet.

Zoologisches Museum der Universität 1819 hatte Professor Friedrich Tiedemann den Grundstein für die Lehrsammlung ("Zoologisches Cabinet") gelegt. Die Sammlung des berühmten Anatomen Karl Gegenbaur (er lehrte zwischen 1873 und 1900 in Heidelberg) bildete den Grundstock für die vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. 1935 sorgten Raumnot und Kriegswirren dafür, dass die Sammlung in einer Baracke im Institutsinneren aufbewahrt wurden. Ab 1965 war die Sammlung Im Neuenheimer Feld 230 untergebracht, heute die Adresse des COS (Center for Organismal Studies). Von 1959 bis 1976 leitete Professor Manfred Lüdicke das Museum als Kustos. In 27 Vitrinen mit insgesamt 180 laufenden Metern Schaufläche wurden die Stücke auch öffentlich präsentiert. 2012 wurden die Exponate eingepackt und die Vitrinen entsorgt.

Einem, dem das besonders wehtut, ist Siegfried Sparing. Der heute 77-Jährige betreute das Museum 40 Jahre lang. Dass die Sammlung, in der sich renommierte Heidelberger Biologen und Zoologen verewigt haben, "zerfleddert" und in einem Klinikkeller untergebracht wurde, tut ihm "in der Seele weh".

Der Präparator kam 1962 ans Institut und richtete das Museum mit Professor Moeller und Kustos Manfred Lüdicke ein. Zu den kostbarsten Ausstellungsstücken gehörten ausgestopfte Tiere ausgestorbener Spezies wie der Tasmanische Tiger, auch Beutelwolf genannt, und die 1914 für immer von der Erde verschwundene Wandertaube. "Das sind die Rembrandts der Biologie", betont Sparing. Eigenes Herzblut floss unter anderem in den "Vogelbaum": Das von Sparing gebaute Stück lässt auf Knopfdruck 25 Vogelstimmen erklingen, gleichzeitig weist ein Lichtstrahl auf den dazu passenden ausgestopften Vogel. Generationen von angehenden Biologielehrern hätten so ihr Ohr für die Natur geschärft.

Umbau umfangreicher und teurer

Dass die Sammlung je wieder rekonstruiert wird, hält er für unwahrscheinlich: Der Inhalt der riesigen Vitrinen sei nicht im Zusammenhang archiviert, sondern "wie es in Kartons und Regale passte." Beschriftungen und Standplatten seien von den Stücken getrennt worden. "Da sind zwei Präparatoren und eine Werkstatt nötig, um das herzurichten", glaubt er. Beides gebe es an der Uni aber längst nicht mehr.

Für die Universitätsleitung ist die Auslagerung der Exponate Folge einer zwingend erforderlichen Sanierung des mehr als 50 Jahre alten Gebäudes. "Die im Jahr 2012 begonnenen Sanierungsarbeiten haben aufgrund des Gebäudezustandes einen größeren Umfang angenommen, als ursprünglich zu erwarten war", erklärt Sprecherin Marietta Fuhrmann-Koch. Über eine Nachfinanzierung der Baumaßnahme müsse das Land im Rahmen des Doppelhaushaltes 2018/2019 beschließen. "Mit einem Abschluss der Arbeiten kann frühestens im Jahr 2020 gerechnet werden", fügt Fuhrmann-Koch hinzu. Über die künftige Präsentation werde ein Ausstellungskonzept entscheiden, das für die Zoologische Sammlung erarbeitet werden soll.

Zum 165. Jubiläum des Zoologischen Museums im Jahr 1984 hatte der damalige Rektor der Uni, Gisbert Freiherr zu Putzlitz geschrieben: "Das Museum hat sich einen festen Platz im Kulturleben der Stadt erobert. Es bot sich die einzigartige Möglichkeit, das wissenschaftliche Potenzial vor Ort zu nutzen, um weite Kreise der Bevölkerung mit thematisch ausgewählten Problemfeldern der Biologie vertraut zu machen." Damit verwies der Rektor auf die seit 1979 wöchentlich im Semester angebotenen "Sonntagsmatineen": einstündige Vorträge von Wissenschaftlern aus aller Welt, die öffentlich sind. "Faszination Biologie: Teil 3" ist das aktuelle Programm überschrieben. Ob es Teil 4 - oder eine neue Reihe - geben wird, ist Eingeweihten zufolge eher ungewiss: Im März 2017 endet für Organisator Volker Storch, dann 73-jährig, wohl endgültig die Seniorprofessur.