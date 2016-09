Rentner gibt vor Gericht illegalen Waffenhandel zu

Heidelberg. Mit einem Geständnis des Angeklagten hat am Mittwoch ein Prozess um illegal verkaufte Schusswaffen in Heidelberg begonnen. Der 78 Jahre alte Sportschütze und Waffenliebhaber räumte ein, er habe 2012 von einem bereits verurteilten Waffenhändler aus Altlußheim im Rhein-Neckar-Kreis mehrere Revolver und Pistolen erhalten, um diese wiederum illegal weiterzuverkaufen. Der Heidelberger, der eigenen Angaben zufolge schon als Kind von Schusswaffen fasziniert war, habe durch den Handel etwas zu seiner schmalen Rente von etwa 300 Euro im Monat hinzuverdienen wollen.

Wie der 1938 geborene Mann ausführte, hat er in seinem Berufsleben vor allem als Vertreter in unterschiedlichen Branchen gearbeitet. Unter anderem sei er als Versicherungsagent und als selbstständiger Vertreter in der Baubranche tätig gewesen. Auch habe er zeitweise Luftaufnahmen von Häusern an die jeweiligen Besitzer verkauft. "Ich war immer Klinkenputzer", sagte der Angeklagte. Als Sportschütze habe er in jungen Jahren erfolgreich an etlichen internationalen Wettbewerben teilgenommen. Und bis zu einer Hüftoperation 2011 habe er auch noch Geld zur geringen Rente hinzuverdienen können - danach sei dies nicht mehr möglich gewesen. Als Mittelsmann habe er daher die 15 Schusswaffen erworben und diese illegal an bereits verurteilte Käufer weitergegeben.

Der Mann war schon im Januar 2015 vor einer Hauptverhandlung geflüchtet. Zuvor saß er mehrere Monate in Untersuchungshaft. Dort habe er mehrmals Panikattacken erlitten, so dass für ihn eine neuerliche Haft unerträglich geworden sei. Bei seiner Verhaftung im Juni 2016 hatte der Mann eine Schusswaffe bei sich. Mit der habe er sich im Falle einer Verhaftung erschießen wollen. Eine "saublöde Dummheit", wie er nun sagte. Plädoyers und Urteil sind für den 6. Oktober vorgesehen. (dpa)