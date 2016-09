Römerzeit in 3D erfahren

Hightech trifft auf Geschichte: Ludwig Brunhuber, Ingenieur beim Vermessungsamt der Stadt Heidelberg, richtet den 3D-Laserscanner im Steinkeller unter der Thibautstraße ein. Dieser erfasst bis zu einer Million Messpunkte pro Sekunde. © Rothe

Es riecht modrig, nach feuchten Wänden und abgestandener Luft, wie es sich für einen alten Keller gehört. Der Eingang in das unterirdische Gemäuer, der sich etwa dreieinhalb Meter tief unter der Erde befindet, ist allerdings recht ungewöhnlich: Durch einen Lichtschacht, der ganz unscheinbar auf dem Gelände der Psychosomatischen Klinik in Bergheim liegt und normalerweise mit einem Metallgitter bedeckt ist, wird man in eine andere historische Epoche katapultiert - in die Zeit der Römer im Stadtteil Bergheim.

"Die Römer waren in Heidelberg? Wo waren hier Römer?" Das sind Fragen, mit denen sich Ulrike Ludwig, Leiterin der Abteilung Archäologie und Denkmalschutz am Kurpfälzischen Museum, oft auseinandersetzen muss. Insbesondere das römische Vermächtnis Bergheims liegt noch weit unter der Erdoberfläche, wie sie betont. "Dabei gibt es in Heidelberg kein römisches Denkmal, das so gut erhalten ist wie dieser Keller", so Ludwig.

Geschichte sichtbar machen

Römerkeller in der Bergheimer Thibautstraße Im Bereich des Klinikums der Universität Heidelberg wurden zwischen 1877 und 1878 Überreste einer römischen Siedlung entdeckt. Der Steinkeller auf dem Areal der Psychosomatischen Klinik in Bergheim ist der einzige erhaltene Keller aus dem dortigen römischen Siedlungsgebiet. Ursprünglich wurden 17 Gebäude mit Kellern entdeckt, die aber den Baumaßnahmen weichen mussten. Im Keller befanden sich sieben römische Meilensteine, die heute im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe untergebracht sind. Drei Kopien in Originalgröße stehen im Kurpfälzischen Museum. gbr

Dieses römische Erbe für Anwohner und Interessierte wieder sichtbar zu machen, haben sich das Kurpfälzische Museum und das Vermessungsamt zum Ziel gesetzt. Denn von insgesamt 17 Kellern, die zur Zeit der Bebauung des Krankenhaus-Areals zwischen 1877 und 1878 entdeckt wurden, ist nur noch der Steinkeller in der Thibautstraße erhalten geblieben. "Unter dem heutigen Denkmalschutz undenkbar", sind sich Ludwig und Dieter Woitas von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim und Heidelberg, sicher. Die Staatliche Bauverwaltung ist Eigentümer der Gebäude des Uniklinikums.

Dass gerade dieser Keller erhalten blieb, liegt laut Ludwig vermutlich an den historisch wichtigen Fundstücken, die man damals entdeckte: Sieben Meilensteine mit Kaisernennungen aus dem Zeitraum 220 bis 260 nach Christus, auf denen die Entfernungen zum antiken Ladenburg (Lopodunum) eingraviert waren. Für Tobias Schöneweis, Grabungstechniker am Kurpfälzischen Museum, ein wahrer "Glücksfall".

Um nicht auch noch den letzten Rest römischer Geschichte auszulöschen, sind die Vermessungsingenieure Ludwig Brunhuber und Andreas Knöpfler vor Ort. Sie erfassen den Keller in seiner Gesamtheit mithilfe eines 3D-Laserscanners. Dieser bildet den Raum bis ins kleinste Detail - inklusive Spinnweben - innerhalb weniger Minuten ab. Am PC entsteht dann eine 3D-Punktwolke, aus der später ein Modell in Farbe wird. Aus dieser dreidimensionalen, exakten Erfassung des Raumes lassen sich für die Abteilung Archäologie und Denkmalschutz des Museums hilfreiche Dateien zur weiteren Auswertung erstellen: unter anderem 3D-Dokumentformate, Filme, Animationen. Für Schöneweis ist neben dem zeitlichen Faktor die "bauhistorische Bestandssicherung" der wichtigste Vorteil der Vermessung. Durch die exakte Dokumentation des Ist-Zustandes lassen sich bauliche Veränderungen genau feststellen. Aber Schöneweis und Ludwig denken auch schon weiter: an eine neue Form der Geschichtsvermittlung. "Wir wollen nicht nur Info-Tafeln. Wir wollen eine zentrale Stelle schaffen, an der die Vergangenheit des Ortes beispielsweise auch durch ein 3D-Modell des Kellers dargestellt wird," erläutert Ludwig. Mit der Technik heutiger 3D-Drucker ist das durchaus machbar.

Die Vermessung des Römerkellers scheint dabei für alle Beteiligten erst der Anfang zu sein: "Wir wollen mit diesem Pilotprojekt einen Work-Flow entwickeln für zukünftige Projekte", so Schöneweis. Dass sich dabei die Interessen eines Grabungstechnikers und eines Vermessungsingenieurs durchaus überschneiden, hat die gemeinsame Arbeit schon gezeigt: "Wir haben mit dem Vermessungsamt nicht nur super technische und fachliche Voraussetzungen, sondern kommunizieren auch auf einer Sprachebene", betont Schöneweis. Vermessungsingenieur Knöpfler nickt und denkt dabei vielleicht an seine Zeit in Pergamon - wo er bereits als Student bei Ausgrabungen geholfen hat.