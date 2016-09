Für rund 22 000 Schüler startet am Montag in Heidelberg wieder der Unterricht. Am Ende der ersten Schulwoche beginnt dann für etwa 1100 Erstklässler an 18 öffentlichen und acht privaten Grundschulen der "Ernst des Lebens". Das sind nach Angaben der Stadt Heidelberg rund fünf Prozent mehr als in Vorjahr. 90 Kinder haben an den Schulanfängerwochen teilgenommen, die das Kinder- und Jugendamt angeboten hat. Unterdessen steigt der Betreuungsbedarf. Mehr als 2400 Kinder wurden für eine modulare Betreuung angemeldet, die flexibel an fünf Tagen bis 17 Uhr gebucht werden kann. Mehr als 1800 Kinder nehmen am Mittagessen teil. bjz