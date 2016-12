Sanierung teurer als Neubau

Heidelberg. Er hat eine bewegte Geschichte - und nun ist sein Schicksal besiegelt: Der vor rund einem Jahr geschlossene Schwimmbad Musik-Club wird im Frühjahr abgerissen. Das bestätigt eine Sprecherin des Hauseigentümers, der Heidelberger Stadtwerke. Eine Modernisierung des über 60 Jahre alten Gebäudes wäre teurer geworden als ein Neubau es sein wird.

Im September 2015 schlug die Nachricht vom Aus für den Musik-Club Wellen. Am 28. Dezember ging mit einem Konzert von Me And The Heat eine Ära zu Ende. Seine Hoch-Zeit erlebte der Club in den 1980er-Jahren, als sogar Nirvana mit Frontman Kurt Cobain hier auftraten. Ob Revolverheld, Boss Hoss oder Fall Out Boy: Hier gastierten Bands, die später Stadien füllten.

"Wir hatten den Club so lange offen gelassen, wie es noch vertretbar war", erklärt Ellen Frings, Sprecherin der Stadtwerke. Nicht nur der Brandschutz an dem Gebäude war längst unzureichend, auch die Sicherheitseinrichtungen waren längst nicht mehr zeitgemäß - das Gleiche galt für die energetische Ausstattung. Pächter Guy Dechandol zog einen Schlussstrich - eine Sanierung bei laufendem Betrieb wäre nicht wirtschaftlich darstellbar gewesen.

Nun steht der dreigeschossige Komplex bereits seit einem Jahr leer. "Es hat Zeit gebraucht, zu schauen, welche Nutzungen möglich sind", erklärt Frings den scheinbaren Stillstand. Es habe Interessenten gegeben - von einem neuen Club über Büros und Lager bis zu einem Boardinghouse und Wohnungen. "Beim Durchrechnen mit den beratenden Architekten stand am Ende aber immer die Erkenntnis, dass ein Neubau günstiger ist als eine Sanierung." Nun bereiten die Stadtwerke die Ausschreibung vor, mit der ein Abbruchunternehmen beauftragt werden soll. Zwei bis drei Millionen Euro wären laut Stadtwerke nötig, um das Gebäude zu ertüchtigen.

Asbest, das in einigen Gebäuden im Neuenheimer Feld ein Problem darstellt, soll im Schwimmbad Music Club bislang kein Thema sein. Der als krebsauslösend eingestufte Baustoff kann aber theoretisch noch beim Abriss auftauchen - das müssen weitere Untersuchungen ergeben. Hinter der Zukunft der Fläche liegt zumindest offiziell noch ein Fragezeichen. Zu entscheiden haben das die Stadtwerke, eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Oberbürgermeister Eckart Würzner, in dem Gremium sitzen außerdem sechs Stadträte. Grundstücke im Neuenheimer Feld sind sehr begehrt - nicht zuletzt bei der Universität.

Leser erinnern sich

"Wir waren von 1997 bis 2003 Stammgäste im Schwimmbad-Club und zumindest in der Winterzeit fast jedes Wochenende dort! Wir kamen extra aus der Pfalz angereist!", erinnert sich unsere Leserin Christina Schmuttermaier, die auf einen Aufruf im vergangenen Jahr reagierte und ihre Geschichte erzählte: "Meine Schwester hat sogar ihren Mann fürs Leben dort kennengelernt! Ich persönlich liebte die Metalmusik im ,Blue Fish', die Depeche Mode-Partys, aber auch die Gothic-Abende im ,Blue Fish' waren legendär! Für eine Tanzpause war das Café im oberen Stock ein Muss! Legendär war auch das Konzert der Band Spermbirds!!! Wir schwärmen heute immer noch davon. Schwimmbad-Club - danke für die tolle unvergessliche Zeit!"