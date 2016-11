Schließen Kneipen wieder früh?

"Es ist nachts zu laut in der Altstadt", "Es ist unerträglich": Klagen wie diese von Bewohnern der Heidelberger Altstadt werden nun von einem aktuellen Lärmgutachten gestützt. Sieben Wochen lang ist an fünf Stellen in der Stadt der Lärm gemessen worden. Ergebnis: Während der Öffnungszeiten der Gaststätten in der östlichen Altstadt ist der zulässige Richtwert durchgehend überschritten worden. "Wir bewegen uns bei diesen Lärmwerten im Bereich der Gesundheitsgefährdung", betont Bürgermeister Wolfgang Erichson in einer Pressemitteilung. Nun sollen die Sperrzeiten wieder ausgeweitet, die Kneipen und Discos wieder früher geschlossen werden.

Diskutiert wird das ab 22. November in den städtischen Gremien. Den Auftakt macht der Bezirksbeirat Altstadt. Am 20. Dezember haben dann die Vertreter des Gemeinderats das voraussichtlich entscheidende Wort. Der Vorschlag der Verwaltung: Die Kneipen der östlichen Altstadt sollen wochentags um 1 Uhr schließen (aktuell 3 Uhr), am Wochenende um 3 Uhr (bislang 5 Uhr). Anders als bisher sollen Diskotheken keine Sondergenehmigung für längere Öffnungszeiten mehr bekommen. "Die Messungen zeigen, dass sich die Lärmwerte mit Beginn der Sperrzeit deutlich reduzieren", gibt Erichson ein Fazit der von der Stadt in Auftrag gegebenen Untersuchung wieder. Der maximal zulässige Richtwert der "Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) - er liegt nachts bei 45 Dezibel - sei während der Öffnungszeiten der Heidelberger Gaststätten durchgehend überschritten worden - und zwar an den Werktagen und an den Wochenenden.

Von Montag bis Sonntag steige der Lärmpegel jeweils kontinuierlich an - am lautesten ist es in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag. Hier seien zum Teil 43 Dezibel zu viel gemessen worden.

Lärmgutachten Heidelberger Altstadt Mit der Lärmmessung ist das Ludwigshafener Büro "Genest und Partner" beauftragt worden. Es hat bereits 2014 ein Lärmgutachten für Heidelberg erstellt. An fünf Stellen in der Altstadt ist vom 13. Mai bis 3. Juli der Lärm gemessen worden. Messpunkte: Ecke Untere Straße/Fischmarkt, Kettengasse und Ecke Hauptstraße/Floringasse (Kerngebiet) sowie in der Dreikönigstraße und in der Hauptstraße auf Höhe des Kurpfälzischen Museums (Abwanderung Richtung Bismarckplatz). Ergebnis: Der maximal zulässige Wert von 45 Dezibel ist nachts durchgehend überschritten worden. In den lautesten Nachtstunden sind Überschreitungen von 30 bis 43 Dezibel verzeichnet worden. Das Gutachten und die Ausweitung der Sperrzeiten werden ab 22. November in Ausschüssen diskutiert und am 20. Dezember im Gemeinderat behandelt.

Keine Entzerrung

Im Januar 2015 erst waren die Sperrzeiten entsprechend der baden-württembergischen Gesetzeslage verkürzt worden. Davon hatte man sich unter anderem eine "Entzerrung" der Lärmbelästigung erhofft. Doch die finde nicht statt: Es sei durchgehend laut, bis morgens um 3 beziehungsweise 5 Uhr die Kneipen schließen. "Erst dann wird es in der Altstadt ruhiger", lautet das Ergebnis der Untersuchung.