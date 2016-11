Giti Negah lebt seit zwei Jahren in Deutschland. Die 29-Jährige ist wegen des Kriegs aus Afghanistan in die Bundesrepublik geflüchtet. In ihrer Heimat konnte sie nicht zur Schule gehen. Als sie 2014 nach Deutschland kam, konnte sie weder lesen noch schreiben - nicht auf Deutsch, ja, nicht einmal auf Afghanisch.

Nur zwei Jahre später sitzt sie als Musterbeispiel für schnellen Spracherwerb zwischen Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner, Sozialbürgermeister Joachim Gerner, Angelika Haas-Scheuermann, Leiterin des Amts für Soziales und Senioren, sowie Silke Reck, Leiterin der Volkshochschule (VHS) Heidelberg, in den Räumen des neu eröffneten Sprachkurszentrums in der Alten Eppelheimer Straße.

Eine Millionen-Spende des Heidelberger Unternehmers Wolfgang Marguerre hatte die Erweiterung des VHS-Angebots erst möglich gemacht. "Das Engagement von Wolfgang Marguerre versetzt uns in die Lage, mehr und möglichst schnell Sprachkurse für Menschen auf der Flucht anzubieten", sagt OB Würzner bei der offiziellen Vorstellung des Zentrums.

Noch immer hohe Nachfrage

In fünf weiteren Räumen mit insgesamt 420 Quadratmetern Fläche sollen künftig noch mehr Geflüchtete in der deutschen Sprache unterrichtet werden. Derzeit besuchen rund 110 Menschen die 17 Kurse der VHS. Davon etwa 40 die absoluten Einsteigerkurse, Alphabetisierungskurse genannt. "Durch das Sprachkurszentrum werden bis Ende des Jahres zehn Kurse dazukommen", sagt VHS-Leiterin Reck. "Und wir werden keine Probleme haben, sie zu füllen" verweist sie auf die weiterhin hohe Nachfrage. In den Kursen lernen Flüchtlinge gemeinsam mit anderen Zuwanderern, etwa aus Europa. Auf diese Weise würden Menschen auf der Flucht besser aufgefangen.

"Sprache ist der Schlüssel zur Integration", betont auch Sozialbürgermeister Joachim Gerner. Sei es im vergangenen Jahr noch darum gegangen, Grundbedürfnisse wie Wohnung und Nahrung für die Flüchtlinge sicherzustellen, so rücke nun die Sprache in den Mittelpunkt. Dabei sei Heidelberg im Vergleich mit vielen anderen Kommunen ein gutes Stück voraus "Bei allem, was wir gut machen, müssen wir aber auch einen Blick auf das Grundproblem werfen", sagt Eckart Würzner. "Wenn die Menschen in Deutschland ankommen, kann es ein halbes Jahr dauern, bis ihre Verfahren abgewickelt sind", so der OB. "In dieser Zeit passiert gar nichts." Dabei sei gerade die Anfangsphase wichtig. "Die Geflüchteten leben hier, also muss man ihnen auch helfen, sich zurecht zu finden", sagt Würzner. Passiere das zu spät, sei das ein großes Hindernis für die Integration.

Dort setzt das Angebot der VHS an. Durch die Spende können Aufbau-Sprachkurse für Flüchtlinge finanziert werden. Davon profitiert auch Giti Negah. Seit einem Jahr lernt sie erst Deutsch, schon jetzt kann sie Fragen flüssig beantworten. "Ich möchte in Zukunft als Erzieherin arbeiten", sagt sie. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Sie muss wohl noch einen Abschluss nachholen. Doch der wichtigste Schritt ist mit dem Erlernen der Sprache getan.