Rhein-Neckar

Rhein–neckar. Vor dem Einsteigen in Bus und Bahn per Smartphone einloggen, beim Aussteigen mit einem Fingertipp wieder abmelden: Fahrscheine nach dem "eTarif" zu lösen, könnte so einfach sein. Nach dem Aus für die App "Touch & Travel" Ende November sollten in diesem Frühjahr eigentlich sogar… [mehr]