Schrieb Anne Frank Tagebuch mit Füller aus Dossenheim?

"Irgendwann nimmt die Sammlung einen beängstigenden Teil der Wohnung ein": Diesen Grund nennt der Handschuhsheimer Thomas Neureither, wenn man ihn danach fragt, warum er seine Füller, Produktionsmaschinen, Dokumente und Werkzeuge dem neuen Museum zur Verfügung stellt. Am Wochenende hat das Füllfederhalter-Museum mitten im Handschuhsheimer Ortskern eröffnet. Die Stadt investierte rund 250 000 Euro in die Sanierung der einstigen Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr.

"Heidelberg ist die Stadt der Füllfederhalter", sagt Neureither. "In den 1920er-Jahren war hier die größte Füllerfabrik des Kontinents beheimatet." Im Sandsteingebäude in der Handschuhsheimer Landstraße 98, in dem sich heute das Modegeschäft Niebel befinde, habe ab 1899 das Unternehmen Kaweco produziert. Bis zu 1200 Mitarbeiter habe die Firma beschäftigt, die Weltruf genoss. Auch Neureithers Großvater arbeitete dort - bis 1929 das Konkursverfahren gegen Kaweco eröffnet, das Firmengebäude zwangsversteigert und der weltweit eingeführte Firmenname verkauft wurde.

Wie andere Kollegen auch machte sich der Großvater mit einem kleinen Betrieb selbstständig. Und so kam es, dass kurz vor der großen Weltwirtschaftskrise in Heidelberg und Umgebung etwa 40 Füllerhersteller ihren Sitz hatten. 1930 wurde auch Lamy gegründet; das Unternehmen trägt den Namen Heidelbergs auch heute noch in die Welt.

Füllfederhalter-Museum in Handschuhsheim Das Füllfederhalter-Museum erinnert auf rund 100 Quadratmetern an die Blütezeit der Produktion von Tintenschreibgeräten. In Heidelberg gab es Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche Fabriken, die zum Teil in die ganze Welt lieferten. Die Stadt hat knapp 250 000 Euro in die Sanierung des Gebäudes gesteckt. Der Stadtteilverein brachte mehr als 38 000 Euro Spenden ein. Das alte Rathaus Handschuhsheim ist 1878 erbaut worden. Im Erdgeschoss war bis zum Umzug in die Berliner Straße die Freiwillige Feuerwehr untergebracht. Der große Museumsraum war zuletzt als Fahrzeughalle von den Brandschützern genutzt worden. Der Stadtteilverein hatte vorgeschlagen, den Raum und eine kleine Werkstatt nebenan in ein Heimatmuseum umzuwandeln und brachte viel Eigenleistung. Die Sammlung von Thomas Neureither bildet den Grundstock für das Museum. Es sollen auch Veranstaltungen hier organisiert werden - etwa kleine Konzerte.

Aufstieg und Niedergang

"Wieso ein so florierendes Unternehmen wie Kaweco so plötzlich in den Konkurs ging, das ist eines der Rätsel der lokalen Wirtschaftsgeschichte": Neureither ist längst kein "bloßer Sammler" mehr, sondern taucht gerne in Archiven und alten Dokumentenstapeln ab, um auch dunkle Kapitel zu erleuchten. So plant er einen Ausstellungsschwerpunkt zur Zeit der Arisierung.

Richtig angefangen hat für Neureither alles vor rund 25 Jahren. "Ich habe die Klasse meines Sohnes in der Tiefburgschule besucht und den Kindern gezeigt, wie sich Schreibgeräte aus Gänsefedern herstellen lassen und was das mit den Füllern zu tun hat, mit denen sie gerade schreiben lernten."

Die Mädchen und Jungen seien so begeistert gewesen, dass Neureither die Veranstaltung mehrfach auch in anderen Schulen anbot. Parallel wuchs nicht nur die Zahl seiner Sammlerstücke. Es gibt noch weitere spannende Fragen zu klären, die mit der Produktionsgeschichte der Füller in den "Goldenen Zwanzigern" zusammenhängen. "In Fachkreisen wird diskutiert, ob Anne Frank ihr Tagebuch nicht mit einem Füller aus Heidelberg geschrieben hat - genaugenommen aus Dossenheim", berichtet der Füller-Experte.

Anne Frank habe den Füller nämlich von ihrer Tante aus Aachen geschenkt bekommen. "In Aachen gab es ein sehr renommiertes Geschäft, in dem Osmia-Füller verkauft wurden", weiß Neureither. Sie wurden in Dossenheim produziert - daran erinnert auch heute noch die Osmiastraße, die parallel zur B 3 liegt. An Osmia war ab 1935 die Faber-Castell AG beteiligt und im Krieg sollen hier statt Füller Bombenzünder produziert worden sein. Anne Franks Füller ist der Nachwelt nicht mehr erhalten: Die Jugendliche soll ihn beim Zubereiten von Bohnen versehentlich in den Ofen gelegt haben.

"Sammler sind Frontschweine der Museen", erzählt Neureither mit Augenzwinkern. "Sie wühlen im Sperrmüll, vagabundieren auch noch auf den lausigsten Flohmärkten und legen ein Schweinegeld für altes Zeug auf einschlägigen Sammlerbörsen aus."

Für das erste Stück musste er indes nichts bezahlen: Liebevoll streicht seine Hand über eine Drechselmaschine, an der sein Großvater einst Schreibgeräte fertigte. Als Kind habe er Tintenschreiber eher gehasst. Das lag wohl daran, dass die Buben in Heimarbeit Teile zusammenstecken mussten.

Einen echten Füller habe er erst viel später besessen, erinnert sich Neureither.