„Schrill, grotesk und verrückt“

Die Flyer ergeben nur gemeinsam einen nachvollziehbaren Sinn: Helga Karola Wolf (l.) und Brigitte Becker werben für eine Dada-Veranstaltung am 26. und 27. Oktober in der Hebelhalle. © Rothe

"Dada war da, bevor Dada da war" - unter diesem Motto laden Heidelberger Künstler um Helga Karola Wolf am 26. und 27. Oktober zu einer Dada-Soirée als Hommage zum hundertsten Geburtstag der Kunstrichtung ein. Konzept und Ankündigung sind an Ideen und Stilmittel der kulturellen Protestbewegung angelehnt.

Als im Februar 1916 eine kleine radikale Künstlergruppe das Cabaret Voltaire in Zürich gründete, wollte sie damit gegen die Sinnlosigkeit des Ersten Weltkrieges aufbegehren und mit ihren Mitteln alles in Frage stellen, auch die Kunst. Die Künstler - allesamt Deserteure, Verstreute und Immigranten, die in der neutralen Schweiz Zuflucht gesucht hatten - lehnten das Wertesystem ihrer Zeit ab. Sie protestierten, indem sie traditionelle Formen von Musik, bildender Kunst und Literatur satirisch überspitzten. Damit mischten sie die ruhige Schweiz gehörig auf. Helge Schneider oder Slam Poetry bedienen sich bis heute dadaistischen Gedankenguts, die Bewegung gilt außerdem als Wegbereiter des Surrealismus.

Viele Künstler beteiligt

Für Helga Karola Wolf, seit Jahrzehnten als Schauspielerin und Tänzerin auf den Bühnen der Metropolregion präsent, war eine Jubiläumsveranstaltung zum Dada-Geburtstag Ehrensache. Zusammen mit Schauspielkollegin Dorothea Paschen erarbeitete sie ein Konzept für die Veranstaltung. Sie holten Bernhard Fauser und Choreografin sowie künstlerische Leiterin Jai Gonzalez vom Unterwegs Theater, Pianistin Brigitte Becker, Tänzerperformerin und Unterwegs Theater-Ensemblemitglied Catherine Guerin sowie Schauspielkollege Dieter Neck ins Boot.

Gemeinsam wollen sie nicht kopieren, sondern interpretieren: "Wir werden Texte von berühmten Dadaisten wie Hugo Ball grotesk in Szene setzen", so Wolf. Und das mit Mitteln, wie sie in den Soireen des Cabaret Voltaire benutzt wurden - wie einer primitiven, scheinbar zusammenhanglosen Sprache, Versen ohne Wörter oder den berühmten Lautgedichten. "Es gibt alles null Sinn, dennoch interpretieren wir etwas hinein. Das wird schrill, grotesk und verrückt - für mich ein Riesenspaß", sagt Helga Karola Wolf. Um mit Richard Huelsenbeck, einem der Mitbegründer von Dada zu sprechen: "Dada kann man nicht begreifen, Dada muss man erleben."

Das Konzept zur Veranstaltung befindet sich noch mitten im Entwicklungsprozess. "Es kommt jeden Tag etwas dazu."

Vier Flyer sind bereits im Stadtgebiet im Umlauf. In der richtigen Reihenfolge ergeben sie das Veranstaltungsplakat. Der Zufall, dessen sich auch Dada bedient hat, entscheidet, ob man nur eine oder gleich alle vier Karten gleichzeitig vorfindet. Aber auch einzeln erfüllen sie eine Funktion: Sie können als Veranstaltungshinweis im Postkartenformat verschickt werden und enthalten Wissenswertes über die Bewegung und die Veranstaltung.

Der Entwurf stammt von Wolfs Sohn Tobias. Der Inhaber einer Heidelberger Werbeagentur hat sich der stilistischen Mittel der Dada-Bewegung wie Collagen, dem skizzierten Zeigefinger oder dem Packpapierstil bedient. Dieses Retrodesign hat er mit modernen Mitteln umgesetzt, das Projekt bezeichnet er als "Hommage an meine Mutter", die seit vielen Jahren eine glühende Dada-Verehrerin ist. Die Idee dahinter ist für sie aufgrund der weltpolitischen Lage nach wie vor hochaktuell. Man muss dennoch nicht politisch engagiert sein, um die Dada-Soiree in der Hebelhalle zu genießen. "Wir wollen nur erreichen, dass die Leute an Dada genau so viel Spaß haben wie wir", betont Wolf.