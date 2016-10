Schweizer Hüttenromantik

Bollerofen und Schlitten: Urige Schweizer Gemütlichkeit soll sich ab 18. November in einer alten Holzhütte auf dem Bismarckplatz entfalten. © zg

Im Kamin flackert ein Holzfeuer, die Sitzbänke in der rustikalen Hütte sind mit Tierfellen belegt und auf den Tischen dampfen Töpfe mit geschmolzenem Käse oder heißer Brühe: Auf dem Heidelberger Bismarckplatz soll sich vier Monate lang Schweizer Hüttenzauber entfalten. "Baracca Zermatt" heißt das gastronomische Konzept, das vom 18. November bis 18. März erstmals außerhalb der Alpenregion zu erleben sein wird.

"Trubel haben wir in Heidelberg genug", freut sich Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH, auf eine eher betuliche Eventgastronomie: Bis zu 80 Plätze wird es in der ehemaligen Schweizer Posthütte aus Altholz geben, deren zehn mal 16 Meter großer Grundriss freilich durch einen modernen Toilettenanbau ergänzt wird.

Erfunden hat das Konzept "Baracca Zermatt" der Schweizer Simon Lutz. Er hat bereits in Basel und Zürich ähnliche Walliser Hütten aufgestellt und vom Zermatter Designer und Künstler Heinz Julen gemütlich ausstatten lassen.

Offene Arme in der Stadt

Das laufe derart gut, dass man sich nun überlegt habe, das Konzept ins Ausland zu bringen. Heidelberg ist die erste Station außerhalb der Schweizer Grenzen. Hier habe man gleich offene Arme gefunden. Und so entschieden, an den Neckar zu reisen, obwohl auch New York, München und Frankfurt Interesse gezeigt hätten.

"Die Schweiz ist mit 38 557 Übernachtungen im vergangenen Jahr nicht nur unser viertgrößter Auslandsmarkt, sie ist auch ein über Jahre hinweg kontinuierlich gewachsener Markt", blickt Schiemer auf die Zahlen. Zwölf Millionen Touristen besuchen jährlich die Stadt - das 80-fache der Einwohnerzahl. Doch nicht für die Fremden, sondern vor allem für die Heidelberger soll die Fondue-Hütte sein. Und gleichzeitig ein Türöffner: "Wir werden uns ganz sicher dem Schweizer Markt mit Heidelberger Produkten vorstellen", plant Schiemer bereits eine "Gegenoffensive".

"Auf dem Bismarckplatz mal wieder etwas Schönes machen" war laut dem Stadtmarketingchef ein weiterer Aspekt beim "Hüttenzauber". Zum Weihnachtsmarkt bilde die Zermatt-Exklave keine Konkurrenz.

Im Vergleich zum Ursprungsland seien die Preise bescheiden gestaltet, versichern Organisator Marcus Jöst, Schiemer und Lutz: Während man für das Käsefondue-Menü mit einer Vorspeise aus Bündner Fleisch, einem Dessert und dem dazugehörigen Schnaps in Zürich 75 Schweizer Franken zahlen muss, wird hier 49 Euro auf der Rechnung stehen. Und die Fleisch-Variante im Chinesischen Fondue (mit Brühe) kostet 59 Euro. Dazu kommen Getränke. Über eine vegane Variante beziehungsweise eine weitere vegetarische Variante der Speisen werde noch nachgedacht, erklären die Organisatoren. Eine "VIP-Hütte" soll die Baracca nicht sein, betont Schiemer, der von dem Konzept sofort überzeugt war. Alle Spezialitäten würden aus der Schweiz importiert, erzählt Lutz. Das Käsefondue werde nach einem Originalrezept gekocht, es soll bereits vom Matterhorn-Besteiger Edward Whymper probiert worden sein. Käse, Bündnerfleisch und Zermatter Schokolade treffen in der Unistadt auf Heidelberger Wein und Bier.

Geöffnet wird dienstags bis sonntags von 18 bis 24 Uhr, warme Küche muss man bis 22 Uhr geordert haben. "Wir wollen etwas Gemütliches bieten, keinen Stress erzeugen", bitten die Organisatoren die Gäste, Zeit mitzubringen und das Fondue einen Abend zu genießen. Laute Musik oder auf den Tischen tanzen werde es - anders als bei Oktoberfesten - nicht geben.

Bleibt noch die Frage nach dem Namen: "Baracca ist eigentlich ein wenig abwertend und bedeutet auf Italienisch ,Hütte'. Das Matterhorn steht ja an der Grenze zu Italien", erklärt Lutz. Es gebe allerdings auch in St. Moritz eine gastronomische "Baracca". Den Wirt kennt Lutz gut: "Ich wollte ihm zeigen, wie man das richtig macht", erzählt er lächelnd von einer Art privaten Wette, die zur "Baracca Zermatt" geführt habe. Fünf Winter soll das Konzept nun in Heidelberg erprobt werden.