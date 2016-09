Sensor regelt Temperatur

Im Gehirn gibt es einen Wärmesensor, der bei Fieber dafür sorgt, dass die Körpertemperatur nicht zu hoch klettert - und dieser Sensor ist ein spezielles Protein. Das ist das Ergebnis der Arbeit einer Forschungsgruppe am Pharmakologischen Institut des Uniklinikums, die jetzt in "Science" veröffentlicht wurde.

Die Arbeitsgruppe von Professor Jan Siemens ging davon aus, dass eine bestimmte Hirnregion, nämlich die präoptische Region des Hypothalamus, als Thermostat funktioniert. Bekannt war auch, dass dieser Hirnbereich ein Signal zur Abkühlung sendet, wenn die Temperatur im Gehirn einen für den Körper noch gesunden Wert übersteigt.

Kalzium strömt in Zellen

Ihre Entdeckung machten Siemens und seine Kollegen auf Umwegen, wie eine Sprecherin mitteilt. Zuerst beobachteten sie an Zellkulturen aus dem Hypothalamus von Mäusen, dass nur bestimmte Nervenzellen auf den Wärmereiz reagieren. In diese Zellen strömte schlagartig Kalzium ein, was mit Farbe unter dem Mikroskop deutlich wurde. Um herauszufinden, welches Protein an der Zelloberfläche die Reaktion auslöste, testeten die Wissenschaftler mit bestimmten Hemmstoffen und testeten erneut den Hitzereiz.

Beim Protein "TRPM2" wurden sie fündig. Mäuse, die das Protein nicht bilden können, können trotzdem ihren Wärmehaushalt regeln. Allerdings stieg bei ihnen das Fieber deutlich höher als bei anderen. Es muss also noch weitere Wärmesensoren in diesem Hirnbereich geben, schließen die Forscher. miro