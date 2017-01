Heidelberg. Zahlreiche Menschen haben den Jahreswechsel friedlich und ohne Zwischenfälle bei der größten Heidelberger Silvesterparty auf dem Schloss gefeiert und das Panorama genossen. Dies meldete gestern die Schlossverwaltung. Um Zwischenfälle wie in den Vorjahren zu vermeiden, hatte die Verwaltung die Flächen am Stückgarten abgesperrt und mehr Personal im Einsatz. In den vergangenen Jahren hatten betrunkene Besucher immer wieder Sicherheitsschranken überstiegen und sich selbst in Gefahr gebracht. Auch waren immer wieder Feuerwerkskörper vom Stückgarten auf die Wege im Schlossabhang geworfen worden. bjz