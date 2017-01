„Sie hat aus Liebe gehandelt“

Heidelberg. Für einen Augenblick sieht die Frau mit dem schulterlangen blonden Haar verunsichert aus. Eine kurze Rückfrage bei der Dolmetscherin. Ein Nicken. Dann bricht es aus ihr heraus. Unablässig laufen Tränen über ihre Wangen. Es sind Tränen der Erleichterung. Es ist der 24. Verhandlungstag im größten Rauschgiftprozess, der je am Heidelberger Landgericht verhandelt worden ist. Gerade hat der Vorsitzende Edgar Gramlich das Urteil über die 35-jährige Serbin gefällt. Eine zweijährige Haftstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird.

Besitz und Beihilfe zu Handel

In diesem Moment fällt von der Angeklagten die gesamte Last ab, die sie über den bereits fünf Monate andauernden Prozess mit sich herumgetragen hat. Ein Prozess, bei dem sie mit sieben Männern auf der Anklagebank saß, von denen einige professionelle Drogenschmuggler sein sollen. Bei dem über die ungeheure Menge von mehr als 20 Kilogramm Heroin verhandelt wird. Und bei dem sie Verhandlungstag für Verhandlungstag in Fußfesseln in den Sitzungssaal geführt wurde.

Großer Rauschgiftprozess Es ist der größte Drogenprozess, der je vor dem Landgericht Heidelberg verhandelt wurde. Es geht um 23,5 Kilo Heroin. Für die acht Angeklagten, 14 Anwälte und vier Übersetzer musste die Anklagebank erweitert werden. An 24 Verhandlungstagen wurden 18 Zeugen zur Sache angehört. Zuletzt wurden die Verfahren gegen drei Angeklagte vom Hauptverfahren abgetrennt. Die Hauptverhandlung geht am 22. Februar weiter.

Die Kammer sah es nach den Ausführungen des Vorsitzenden Richters als erwiesen an, dass die 35-Jährige zumindest zeitweise im Besitz von Drogen in nicht unerheblicher Menge war - und dass sie Beihilfe zum Handel mit eben diesen geleistet hat. So soll sie im Oktober 2015 auf Wunsch ihres damaligen Lebensgefährten - einem 32-jährigen Franko-Kosovaren, der als einer der Haupttäter angeklagt ist - ein 500-Gramm-Päckchen Heroin in ihrem BMW nach Heidelberg gebracht haben. Ihre Einlassung, sie habe gedacht es handele sich um eine geringe Menge Marihuana, nahm ihr das Gericht nicht ab. "Sie wusste vom Drogenhandel ihres Freundes und auch, dass er andere Leute für den Transport einspannt", so der Vorsitzende Gramlich. "Sie muss damit gerechnet haben, eine nicht unerhebliche Menge harter Drogen zu transportieren", sagt der Richter.

Gleiches gelte für den 26. November 2015. Den Tag, an dem das große Geschäft mit insgesamt 21,5 Kilogramm Heroin in Karlsruhe über die Bühne gehen sollte. Es wurde von einem verdeckten Ermittler des Landeskriminalamts eingefädelt. 20 Kilogramm kamen in einem Lkw aus Bulgarien. 1,5 Kilogramm transportierte die Angeklagte in ihrem BMW. Verantwortlich dafür war laut Gramlich wieder der Partner, doch die 35-Jährige habe zumindest "billigend in Kauf genommen, eine größere Menge Rauschgift zu transportieren". Eine Mittäterschaft bei dem 20-Kilo-Geschäft habe ihr nicht nachgewiesen werden können.

Zugunsten der Angeklagten ging das Gericht davon aus, dass sie von ihrem Freund benutzt wurde. "Sie hat keine Belohnung erhalten, sondern nur aus Liebe gehandelt", sagt Edgar Gramlich. Zudem habe ihre persönliche Situation als zweifache Mutter die Kammer zur Aussetzung der Strafe auf Bewährung bewegt: "Die 14 Monate Untersuchungshaft sollten Warnung genug sein."

Während die Serbin Tränen der Erleichterung vergießt, herrscht bei den anderen beiden Verurteilten Frust. Für sechs Jahre soll der Fahrer des Lkw, in dessen Batteriekästen das Heroin nach Deutschland gebracht wurde, hinter Gitter. Bis zuletzt hatte der 62-jährige Bulgare seine Unschuld beteuert. Er habe nichts von der Ladung gewusst, sei von den anderen hereingelegt worden. Seine Anwältin Heidi Kuhn hatte auf Freispruch plädiert.

Jetzt sitzt der Mann mit dem kurzen grauen Haar und der Brille zusammengesackt auf der Anklagebank, schlägt immer wieder die Hände vors Gesicht. In der ersten polizeilichen Vernehmung habe er ausgesagt, dass er "sehr schuldig" sei, argumentiert Edgar Gramlich. Er sei informiert gewesen, dass er etwas Illegales transportiere. "Dabei musste er von Drogen ausgehen", so Gramlich. Die Kammer verurteilte den 62-Jährigen daher wegen Einfuhr von Drogen in nicht unerheblicher Menge und Beihilfe zum Handeltreiben.

Die längste Strafe der drei Angeklagten, deren Verfahren zuletzt vom Hauptverfahren gegen fünf weitere Personen abgetrennt wurden, muss ein 47-jähriger Bulgare absitzen. Er soll für sechs Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Er soll den Vorwürfen zufolge in Bulgarien geholfen haben, den Transport der Drogen vorzubereiten. Über ein Telefon habe er dann dem Fahrer immer wieder Anweisungen gegeben, wo er hinzufahren habe. In Karlsruhe angekommen habe er die Drogen aus den Batteriekästen ausgebaut.

Während die Verteidigung der 35-Jährigen ihren Rechtsmittelverzicht erklärte, kündigten die Anwälte der beiden Bulgaren an, Berufung gegen das Urteil einzulegen.