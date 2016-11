„So viele Ideen und Anregungen“

Durch zwei Eingänge strömen die Kunden in die Print Media Academy, verteilen sich nach der Anmeldung auf drei Etagen. Im Erdgeschoss haben rund 30 Arbeitgeber ihre Stände aufgebaut. Die Firmenvertreter sind rasch in Gespräche vertieft, erläutern Arbeitsanforderung und gewünschtes Bewerberprofil. Der erste Integrationstag, den das Jobcenter Rhein-Neckar, die Arbeitsagentur Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis gemeinsam veranstaltet haben, richtet sich besonders an Flüchtlinge, Alleinerziehende und Langzeitarbeitslose. Welche Chancen und Probleme haben sie? Wir haben den Syrer Sherko Barazi (23) und die Alleinerziehende Petra Schölzke (35) beim Rundgang begleitet. Die Mutter zweier Söhne hält wie alle hier ein Schreiben des Jobcenters in den Händen und legt es an der Infotheke vor.

Im Stundentakt eingeladen

Rund 2300 Einladungen hat das Jobcenter verschickt, 700 Adressaten davon sind Alleinerziehende, 115 Flüchtlinge. Im Stundentakt müssen sie den ganzen Tag über vorbeikommen. Weitere rund 500 Kunden bekamen die Einladung von der Heidelberger Arbeitsagentur, 500 Gäste hat das Landratsamt hergebeten - Bürgermeister der Kreisgemeinden, Abgeordnete und Kreisräte sollen sich ein Bild von der Veranstaltungspremiere machen. "Wir wollen für die Arbeitsuchenden die bestehenden Angebote aller Akteure vor Ort transparent machen", erklärt Stefanie Jansen, die Sozialdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises. Die Idee habe Norbert Hölscher gehabt, der Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Neckar: Die Akteure sollen besser vernetzt werden und die Kunden die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten kennenlernen.

Schölzke fährt im Minijob einen Schulbus, möchte lieber heute als morgen ganz weg von der Unterstützung des Jobcenters. Barazi lernt seit drei Monaten Deutsch, hat in seiner Heimat Damaskus Medizintechnik studiert und will nun endlich arbeiten: "Ich möchte kein Geld geschenkt bekommen, ich möchte etwas dafür tun", sagt er schon sehr flüssig. Seine erste Station ist der Stand von Marcus Trick. Dessen Firma sucht Vertriebsexperten. "Perfektes Deutsch ist Bedingung", erklärt er. So weit ist der 23-jährige, anerkannte Flüchtling noch nicht´. "Wenn er so weitermacht, ist er es spätestens in einem Jahr", zeigt Trick ehrliche Begeisterung für die sehr fortgeschrittenen Sprachkenntnisse. Auch für die Mutter von zehn und elf Jahre alten Jungen bringt die erste Station keinen Erfolg. Es ist der Personaldienstleister Synergie, der viele gewerbliche Kunden hat. "Leider kann ich Ihnen keine Hoffnung machen", sagt Stefanie Zwick, nachdem die gelernte Zahnarzthelferin, die ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, ihr die Rahmendaten nennt: Arbeitszeit montags bis donnerstags von etwa 9 bis 15 Uhr, freitags bis 13 Uhr, keine stehende und keine rein sitzende Tätigkeit. "Im Teilzeitbereich ist es sehr schwierig für Ungelernte", erklärt Zwick. Viele Unternehmen hätten "eigene Mütter, die in Teilzeitmodellen zurückkehren".

Am zweiten Stand läuft es für Barazi richtig gut. Die Klinik-Service-Gesellschaft der Universitätsklinik hat ihn schon aus der Ferne angezogen. Christiane Mayer zeigt dem jungen Syrer eine Übersicht über die Bereiche: Die Service-Gesellschaft organisiert alles Nicht-Medizinische, also Essensversorgung, Wäsche und Reinemachen. Der hochgewachsene junge Mann lächelt freudig, aber Mayer hat noch eine weitere Idee. In der Technik-Gesellschaft der Uniklinik wäre er sicher noch besser aufgehoben. Hilfsbereit schreibt Mayer das Stichwort auf einen Prospekt mit dem Tipp, im Internet nachzuschauen und dann Bewerbungsunterlagen zu schicken. Frank Mahlke, der im Jobcenter Flüchtlinge betreut, freut sich mit dem Syrer.

Erfolgserlebnisse inklusive

Auch Schölzke hat noch zwei Erfolgserlebnisse: Bei Marc Hemmerich (MSH Mail Service Hemmerich Schwetzingen) und seiner Mutter Iris-Karin passen ihre Vorstellungen von Arbeit und Arbeitszeit - in ihrem Heimatort scheint zudem Bedarf zu sein für eine neue Briefzustellerin. Und Lukas Beisel (Persona Service) könnte sich einen "Hausfrauenjob" im Qualitätsmanagement für sie vorstellen. "So viele Job-Ideen und Anregungen hatte ich seit Jahren nicht", freut sich die 35-Jährige.