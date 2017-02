Sorgenblick gilt den Insekten

Heidelberg. Sein Revier beginnt südlich der Neckarmitte, und mit Adlerauge, Spürnase und Klauen ist er ständig auf dem Sprung, um die Belange des Naturschutzes gegen Übergriffe zu verteidigen: Karl Friedrich Raqué (61) ist für weitere fünf Jahre zum Heidelberger Naturschutzbeauftragten bestellt worden. Am Ende dieser Zeit wird sich der promovierte Biologe zwanzig Jahre lang ehrenamtlich als Anwalt von Tieren und Pflanzen engagiert haben - und vielleicht "blüht" ihm ja sogar noch eine fünfte Amtsperiode: "Wenn ich gesund bleibe und es weiter so gut läuft, ist das durchaus denkbar." Raqué teilt sich die Arbeit des Naturschutzbeauftragten mit seiner Kollegin Sigrid Ruder: Sie ist für die Bereiche nördlich der Neckarmitte zuständig.

Wenn irgendwo in "seinem" Stadtgebiet ein Bauvorhaben ansteht, ein Baum gefällt wird und eine Fledermauspopulation bedroht sein könnte, schaltet sich Raqué ein - und noch eher wird er sogar schon vorher eingebunden. Viel Schreibtischarbeit gehört zu dem unbezahlten Job. "Gerade habe ich mehrere hundert Seiten zu Mark Twain Village abgegeben." Gutachten sichten und der Stadt eine Empfehlung geben, das gehört zu seinen Hauptaufgaben.

Die Konversionsflächen bescheren viel Arbeit. Das war auch schon so, als in der Bahnstadt Bebauung geplant wurde. Hunderte von geschützten Mauereidechsen mussten umgesiedelt werden. 2009 brachte das die Stadt bundesweit in die Kritik. "Die Eidechsen werden noch immer im Rahmen eines Monitorings beobachtet", sagt Raqué.

Der Natur ist er auch über ihre Wissenschaften verbunden: Am Bunsen-Gymnasium unterrichtet er Biologie und Chemie sowie Naturwissenschaften und Technik (NwT). Außerdem stillt er am Hector Seminar die Neugierde von Hochbegabten. Seine Freude an der Arbeit mit Schülern, die mehr wissen wollen als das, was auf dem Lehrplan steht, bringt der erfahrene Pädagoge außerdem am Heidelberger Life Science Lab ein, welches vom Deutschen Krebsforschungszentrum organisiert wird. Und bei Führungen durch die Natur, zum Beispiel seinen Vogelstimmenexkursionen.

Vögel machen sich rar

Daneben investiert Raqué Zeit in Vereinsarbeit, ist Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), im Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) sowie im Naturschutzbund. Beim Nabu gilt sein besonderes Interesse dem Greifvogelschutz. In der Landesarbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz kennt man den Heidelberger ebenfalls gut. Seine größte Sorge derzeit: Die Anzahl der Insekten ist um 80 Prozent zurückgegangen - das kann gravierende Auswirkungen auch für den Obst- und Gartenbau haben. Die Vögel bleiben ebenfalls aus. "Nun warten alle aufs Frühjahr um zu sehen, wie sich die Situation entwickelt", erklärt Raqué. Da viele Altbauten saniert werden, fehle es zum Beispiel dem Mauersegler an Nistmöglichkeiten. Aber auch Sperlinge machen sich rar.