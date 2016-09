Spaß auf der Neckarwiese

Ein buntes Spiel- und Mitmachfest für die ganze Familie lockt am Weltkindertag, Sonntag, 18. September, 14 bis 18 Uhr, auf die Neckarwiese. "Kinder haben Rechte!" lautet nach Angaben der Stadt das Motto für den Aktionstag. "Viele Heidelberger Einrichtungen und Vereine haben sich dazu Gedanken gemacht und ein spannendes, erlebnisreiches und nachhaltiges Programm zusammengestellt", berichtet ein Sprecher der Stadt, die den Kindertag in Kooperation mit dem Kulturfenster organisiert. Traditionell rückten das Kinderhilfswerk und UNICEF die Rechte und Bedürfnisse von Kindern an diesem Tag ins Blickfeld. Ausdrücklich seien dabei auch junge Menschen eingeschlossen, die als Flüchtlinge hier Schutz suchen.

Rollenrutsche und Theater

Alle Heidelberger Familien seien eingeladen, über die Spiel- und Mitmachangebote miteinander ins Gespräch zu kommen. So warten auf der Neckarwiese Spiel- und Bastelaktionen, eine Rallye, man kann Buttons gestalten, Theaterstücke anschauen, die Rollenrutsche testen, sich in die Steinzeit versetzen lassen oder Weltraum-Flugobjekte bauen.

Zudem gibt es Kinderschminken, ein Vorlesezelt, einen Fahrradparcours, Riesenseifenblasen, eine Hüpfburg, eine Filz-Station, einen Taekwon-Do-Stand und eine Textilwerkstatt. sin