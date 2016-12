Sperrzeiten: Kompromiss erzielt

Heidelberg. Sie hatten das Nachtleben in Heidelberg schon symbolisch zu Grabe getragen, nun freuen sich Jugendliche und Studierende über den Kompromiss: Die Heidelberger Altstadt bleibt auch in Zukunft ein Ausgehziel. Zwar müssen Kneipen, Gaststätten und Discos künftig eine Stunde früher die Türen schließen als bislang: Unter der Woche haben die Kneipen und Discos nun um zwei Uhr zuzumachen, in der Nacht zu Freitag, Samstag und Sonntag aber um 4 Uhr. Zur Diskussion standen zuletzt indes auch Sperrzeiten um 0 beziehungsweise 1 Uhr. Mit 25 zu 18 Stimmen hat der Heidelberger Gemeinderat gestern Nachmittag den Kompromiss formuliert.

Bislang muss um 3 beziehungsweise 5 Uhr geschlossen werden - das entspricht den Vorgaben der Landesgaststättenverordnung. Doch die Veröffentlichung eines Lärmgutachtens hatte die Ausgehzeiten ab Oktober bedroht. Oberbürgermeister Eckart Würzner betonte, dass die Stadtverwaltung gar keine andere Möglichkeit habe, als die Sperrzeiten wieder zu verlängern. Das Lärmgutachten lasse der Stadt nur einen sehr geringen Spielraum.

In den Fraktionen gab es jeweils kein einheitliches Meinungsbild. Konsens herrschte indes darüber, dass der Stadt und auch den Anwohnern viel Ärger erspart bliebe, wenn die nächtlichen Gäste der Altstadt mehr Respekt vor den Bedürfnissen der Bewohner der Touristenmeile hätten. Jan Gradel (CDU): "Eigentlich bräuchte man eine solche strengere Sperrstunde nicht, wenn sich alle an die Regeln halten würden".

Durchgängig 75 Dezibel gemessen

Anke Schuster (SPD) erinnerte daran, dass ihre Partei bislang stets befürwortet hatte, das Ende der zweijährigen Probephase abzuwarten. "Aber nun haben wir das Lärmgutachten - und das können wir nicht ignorieren. Die Messungen zeigen eindeutig, dass wir durchgehend eine Belastung von 75 Dezibel haben." Auch die SPD stimmte nicht einhellig ab, "eine Minderheit favorisiert nach wie vor die Landesregelung." Ausnahmen für traditionsreiche Clubs wie das "Cave 54" seien wichtig, fügte Schuster hinzu. Und: "Es wäre insgesamt wünschenswert, es gäbe mehr Menschen, die sich rücksichtsvoll verhalten." Die Fraktionen und Gruppierungen hatten mehrere Anträge zum Thema eingereicht - und die angestrebten Kneipenschließzeiten bewegten sich unter der Woche zwischen 0 und 3 Uhr, am Wochenende zwischen 1 und 5 Uhr. Eine Mehrheit fand schließlich der FDP-Vorschlag, dem sich unter anderem die Linke anschloss. Sarah Mirow: "Eine Studierenden-Stadt kann nicht um 1 Uhr die Bürgersteige hochklappen."

Von den Liberalen kam auch die Anregung, den Donnerstag künftig wie die Wochenenden zu behandeln: "Das ist heute der wichtigste Ausgehtag", begründete Michael Eckert. Diesen Punkt will OB Würzner indes noch einmal prüfen, da er gegen die Landesregelung verstoße. Auch die Grünen/Bündnis 90 waren uneinig. "Die Altstadt war auch in den 1990er-Jahren lebendig - und da war um 1 Uhr Schluss in den Gaststätten", meinte etwa Christoph Rothfuß. Die ermittelten Lärmwerte seien schließlich gesundheitsschädlich: "Da müssen wir einschreiten."

"Ein Erfolg"

4330 Unterschriften hat die Studierendeninitiative gegen die Verlängerung der Sperrzeiten gesammelt. Vor der Ratssitzung gestern überreichte Alexander Knabe, Kulturreferent des Studierendenrates, den Papierpacken dem Oberbürgermeister. Knabe leitet die Initiative "Lebenswerte Altstadt für alle". Die Interessen von 40 000 jungen Menschen in der Stadt müssten berücksichtigt werden, forderte er. Würzner verwies indes auf mehrere Gerichtsverfahren, die bereits gegen die Anfang des Jahres verkürzten Sperrzeiten anhängig seien.

Mit dem Kompromiss zeigte sich Knabe nach der Sitzung sehr zufrieden. Es sei "ein großer Erfolg", bewertete der Studi-Sprecher das Ergebnis. Dankbar zeigten er und seine Kommilitonen sich auch, weil sich quer die Parteien Gemeinderäte aufgeschlossen gezeigt hätten.