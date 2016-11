Stadt drängt auf rasche Lösung

Seit rund zwei Jahren ist die Gaststätte im "Alten Kohlhof" auf dem Königstuhl nun schon geschlossen. Das sorgt vor allem bei Wanderern und Ausflüglern für miese Stimmung. Doch auch die Stadtverwaltung scheint im Streit um eine Bewirtschaftung des Lokals mit ihrer Geduld am Ende zu sein. "In den kommenden Monaten soll der Gastronomiebetrieb wieder laufen", sagte Sprecher Achim Fischer dem "MM" auf Anfrage. In Kürze stehen Gespräche mit den Eigentümern an.

Der Hintergrund: Im Juni 2015 hatte die Familie Hofbauer das beliebte Ausflugsziel hoch über Heidelberg gekauft - mit dem Auftrag, es bis 2022 als öffentliche Gaststätte weiter zu betreiben. Diese Auflage ist im Grundbuch niedergeschrieben. Doch bisher hat sich in dieser Hinsicht noch nichts getan (wir berichteten). Zuletzt häuften sich kritische Stimmen, die behaupteten, die Hofbauers hätten das Gasthaus lediglich gekauft, um darin zu wohnen.

Sanierung falsch gedeutet?

Auf Seiten der Eigentümer ist man von den jüngsten Entwicklungen überrascht. "Wir sind von den Ereignissen der vergangenen Wochen regelrecht überrollt worden", sagte Anwalt Felix M. Michl im Gespräch mit dieser Zeitung. Aufgrund der aktuellen Berichterstattung in lokalen Medien gibt die Familie Hofbauer nur noch über ihn Stellungnahmen ab. "Der Stein wurde durch einen Nachbarn ins Rollen gebracht und mittlerweile wurde eine regelrechte Hetzjagd gegen meine Mandanten daraus", sagte Michl. "Es ist schon erstaunlich, wer plötzlich alles den ,Alten Kohlhof' vermisst", wunderte er sich. "Als damals kein Pächter gefunden wurde, hat auch niemand danach gefragt."

Entgegen der Vorwürfe sei es zudem sehr wohl das Ziel der Hofbauers gewesen, den "Alten Kohlhof" gastronomisch zu nutzen. Die Sanierungen und Umbauarbeiten seien von den Menschen falsch gedeutet worden. Man habe den Hof damals mit der Erwartung erworben, ihn als Veranstaltungsort mit dem Landgut Lingental - ebenfalls im Besitz der Familie - zu verbinden, und wollte ihn dementsprechend optisch angleichen. "Das würde man auch sehen, wenn man sich das Haus mal von innen anschaut", so Michl. Durch Überschwemmungen im Frühjahr kam in Lingental der Betrieb jedoch zum Erliegen und die Hofbauers verkauften das Gut - alle Pläne waren dahin.

Nun sei die Familie in Überlegungen, wie das Gasthaus anderweitig genutzt werden könne. "Eine Kneipe, die täglich geöffnet hat, ist ausgeschlossen", betonte der Anwalt. "Realistisch betrachtet ist dort oben für ein solches Vorhaben einfach nicht genug los. Es müsste mittags und abends viel Betrieb sein, damit das rentabel ist." Dem sei nicht so. Das belege ein Gutachten, das die Eigentümer der Stadt vorgelegt haben.

Bei der Stadtverwaltung wollte man ein solches Gutachten nicht kommentieren. Was die Zukunft des "Alten Kohlhofs" betrifft, gibt es aber ein klares Ultimatum. "Entweder finden wir eine Lösung mit dem jetzigen Eigentümer, was wir uns wünschen würden", sagte Sprecher Adam Fischer. "Oder wir werden das Gasthaus zurückkaufen." Diesen Auftrag hatte der Gemeinderat, wie berichtet, jüngst einstimmig und ohne Enthaltung beschlossen.

Beleidigungen beenden

"Uns hat niemand über dieses Mandat informiert, wir wissen nicht, was genau da beschlossen wurde", sagte Felix M. Michl. Er setzt seine Hoffnungen in die anberaumten Gespräche, die innerhalb der nächsten 14 Tage geführt werden sollen. Ein Rückverkauf des Hofs an die Stadt Heidelberg wäre für die Hofbauers nur insofern eine Lösung, dass die Beleidigungen und Hasskommentare ein Ende haben würden und die Thematik somit aus der Welt geschafft wäre, betonte ihr Anwalt.

"Es besteht Redebedarf"

Dass damit die Probleme beseitigt werden, glaubt er allerdings nicht. "Der vorherige Pächter ist insolvent gegangen, danach wurde kein neuer gefunden. Ich denke nicht, dass es so einfach ist, dort oben eine Gastronomie zu etablieren, wie viele glauben mögen." Uneinigkeit herrscht auch noch über den vielzitierten Eintrag im Grundbuch. Während die Stadt ihn als unmissverständliche Auflage wertet, den "Alten Kohlhof" als Gasthaus zu betreiben, kann für Hofbauer-Anwalt Michl von einer Pflicht keine Rede sein. Einig ist man sich wenigstens in einem Punkt: Es besteht Redebedarf.