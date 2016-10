Stadt spricht mit Besitzer

Der "Alte Kohlhof" soll noch in den nächsten 20 Jahren eine Gaststätte sein - doch der neue Besitzer empfängt bislang allenfalls private Gäste.

Seit zwei Jahren ist der "Alte Kohlhof" geschlossen - und diese Tatsache hat auch den Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung im Rathaus in der Altstadt beschäftigt. Anwohner Georg Stein stellte in der Bürgersprechstunde mehrere Fragen - und Bürgermeister Wolfgang Erichson antwortete prompt. Eine breite Ratsgruppierung forderte gar, dass die Stadt das Gebäude zurückkauft, weil der Vertrag vom neuen Eigentümer offensichtlich nicht erfüllt worden sei.

"Sie dürfen versichert sein, dass wir sehr ernste Gespräche mit dem neuen Besitzer führen", betont der Bürgermeister vieldeutig. Es handele sich aber um einen privatrechtlichen Vertrag und daher dürfe man keine Details nennen. "Warum wurde die gastronomische Nutzung nur für die nächsten 20 Jahre im Kaufvertrag festgeschrieben?", wollte der Anwohner wissen. Das sei ein Entgegenkommen gegenüber dem Investor gewesen, sagte Erichson. Nebenabsprachen habe es dabei nicht gegeben, wies der Bürgermeister in Vertretung für den in Montpellier weilenden Oberbürgermeister eine in einer Frage implizierte Unterstellung zurück.

Unter dem Tagesordnungspunkt 38 wurde später dann ein Antrag von Bunter Linker, Linke/Piraten, Grüne und CDU eingebracht, in der die Stadt aufgefordert wird, die Immobilie zurückzukaufen. 1997 hat die Stadt das Ausflugslokal in idyllischer Lage verkauft - mit der Auflage, es grundlegend zu sanieren und für die Dauer von 25 Jahren dort eine Gaststätte mit Hotelbetrieb und Wirtewohnung einzurichten.

Diese Vereinbarung wurde im Grundbuch gesichert. Die Familie renovierte das Lokal und machte es zu einem Anziehungspunkt, den Einheimische, Wanderer und Ausflügler ebenso gerne aufsuchten wie Hilde Domin und Günter Grass. Ende 2014 musste das Gasthaus schließen, im Juni 2015 wurde das Anwesen an die Familie Hofbauer verkauft. Diese betrieb auch das Landgut Lingental, einen alten Bauernhof im Leimener Stadtteil, der saniert und zu einem Gastronomiekomplex mit Sternelokal umgebaut wurde. Wie jüngst bekannt wurde, ist das "Landgut Lingental" in finanzielle Schieflage geraten und seit September geschlossen. Welche Schlüsse daraus für den Kohlhof zu ziehen sind - das beschäftigt nun Anwohner und Stadt. miro/mig