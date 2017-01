Stadtweit ins Netz gehen

Heidelberg. Auf der Alten Brücke funktioniert es schon, am Bismarckplatz auch, und Touristen, die am Neckarmünzplatz aus dem Besichtigungsbus steigen, können ebenfalls umgehend online gehen: An 41 Standorten bietet die Stadt über den Anbieter "heidelberg4You" bereits freien Zugang ins weltweite Netz - ohne zeitliche Begrenzung oder ein begrenztes Datenvolumen. Die Zahl der Hotspots soll noch deutlich ausgebaut werden. Dank einer Kooperation mit der Universität könnte die Zahl der WLAN-Einwählpunkte auf 150 ansteigen.

Wer von dem kostenlosen Angebot profiteren möchte, muss zunächst einmalig eine etwas knifflige Anmeldeprozedur hinter sich bringen. Sobald bei Einstellungen des Handys ein WLAN namens "heidelberg4you" auftaucht, klickt man es an - und dann passiert nichts. Erst, wenn man auf "weitere Informationen zu diesem Netzwerk" klickt, öffnet sich ein neues Fenster mit verschiedenen Eingabefeldern.

Unten links steht "registrieren". Nach dem Eingeben der eigenen Handynummer bekommt man eine SMS mit einem Passwort, das sich niemand auf Anhieb merken kann. Das muss nun in der Anmeldemaske eingetragen werden. Und los geht's. Ein Trost: Diese Anmeldung ist nur ein Mal erforderlich. Kommt das Handy künftig wieder zu einem Hotspot, wählt sich das Smartphone selbstständig ein.

Heidelberg iT Management Heidelberg iT Management ist ein 2007 gegründeter Dienstleister für Informationstechnologie (IT). In einem eigenen "Serverhotel" (Rechenzentrum) speichert das Unternehmen große Datenmengen für Kunden. Matthias Blatz ist geschäftsführender Gesellschafter , weitere Gesellschafter sind Manfred Winter (Vorstandsvorsitzender GFN, IT-Weiterbildung) sowie Hans-Dieter Sauer (Geschäftsführer F+U Unternehmensgruppe, Betreiber von Fachschulen). Das Unternehmen sitzt in Heidelberg unweit der Autobahn 5 und hat rund 30 Mitarbeiter. Im Jahr 2008 übernahm Heidelberg iT die IT-Abteilung der 1991 gegründeten MEG Kommunikationssysteme, einschließlich des Rechenzentrums mit Anbindung an das größte Glasfasernetz des Rhein-Neckar-Raums. Zu den 1000 Kunden gehören soziale Einrichtungen, Unternehmen mit hohem Datenaufkommen oder besonderen Sicherheitsstandards. Heidelberg iT ist externer Dienstleister des gebührenfreien WLAN-Netzes "Heidelberg4you".

Keine "Freifunk"-Kooperation

Soll die Stadt eine Kooperation mit dem Verein "Freifunk" eingehen? Diese Frage hat den Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung beschäftigt. Die Stadt hatte in dieser Frage ein Rechtsgutachten eingeholt. Jurist Frank Joachim Mayer ging in seiner Stellungnahme besonders auf die Frage der "Störerhaftung" ein: Wird die Stadt in die Pflicht genommen, wenn Dritte das Netz nutzen für illegale Zwecke? Da "Freifunk" keine Registrierung fordert, kann jeder "anonym" surfen. Die Stadtverwaltung erteilte der Kooperation mit dem Verein aus diesem Grund eine Absage.

Bis zu 1000 Nutzer können sich gleichzeitig über "heidelberg4you" einwählen. Diese Kapazität soll laut Stadt aber noch ausgebaut werden. Die Zahl der Nutzer steigt stetig. Im September 2016 näherte sich die Zahl der gleichzeitig aktiven Nutzer 150. Deutlich über 100 000 Einwählvorgänge gab es in diesem Monat. Annähernd 125 000 Mal loggten sich Internetsurfer sogar im Juli 2016 ein, dem stärksten Monat des vergangenen Jahres. Zwischen 20 und 25 Minuten dauern die durchschnittlichen Sessions - das ist die Zeit, in der ein Handybesitzer ununterbrochen online ist. 2014 eingeführt, hat die Stadt bis zum vergangenen Jahr 42 000 Euro investiert. Für die nächsten beiden Jahre sind weitere 47 400 Euro im Haushalt eingeplant. Kosten entstehen nicht nur bei den Geräten, sondern auch bei jeder Anmeldung, wenn nämlich per SMS die Registrierung bestätigt wird. Die meisten Einwählpunkte gibt es in der Altstadt, in Bergheim und in der Bahnstadt. Aber auch in Rohrbach, und zwar auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus, kann man online gehen - zu verdanken ist das dem Stadtteilverein. "Eine gute Sache", bewertet Vorstand Hans-Jürgen Fuchs nach fast einem halben Jahr Erfahrung das Angebot. Es werde, besonders bei gutem Wetter, gut genutzt und ergänze als moderne Kommunikationsmöglichkeit den Marktplatz mit Sitzmöglichkeiten. Im ersten Obergeschoss des historischen Gebäudes im Kern des Stadtteils mit 17 000 Einwohnern sind zwei Antennen nach Süden und Nordosten ausgerichtet und ermöglichen einen Empfang bis etwa 50 Meter Entfernung. Die Kosten der Geräte übernahm die Stadt. Der etwa 700 Mitglieder zählende Stadtteilverein finanziert den nötigen Telefonanschluss und bezahlt dafür im Jahr rund 360 Euro. Einziger Kritikpunkt von Fuchs: "Das Einwählen ist recht kompliziert." In seinen Schaukästen hat der Verein daher eine Anleitung zum einmaligen Anmelden ausgehängt.

Im nächsten Schritt soll unter anderem das Schloss folgen, bei dem schon die Berliner Firma Hotsplots Tore zum weltweiten Netz öffnet. Übrigens genauso wie auf dem Campingplatz, in verschiedenen Hotels und in der Baugenossenschaft Familienheim. Das Thermalbad und der Seegarten sind weitere Kandidaten auf der Liste der zukünftigen Standorte von "heidelberg4you". Und wenn die im Gemeinderat angedeutete Kooperation mit der Uni gelingt, könnte sich die Zahl der Hotspots auf einen Schlag verdreifachen.