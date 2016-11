Starthilfe in einen neuen Job

Veranstaltungsort des ersten Integrationstages ist die Print Media Academy gegenüber des Hauptbahnhofs, die 1998 bis 2000 nach Plänen von Hansjörg Schröder und Hans-Peter Stichs erbaut wurde. © rothe

Einen Integrationstag veranstalten der Rhein-Neckar-Kreis, die Heidelberger Agentur für Arbeit und das Jobcenter des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag, 8. November. Das Ziel: Menschen in besonderen Lebenslagen wieder eine Arbeitsstelle zu verschaffen oder sie etwa durch ehrenamtliches Engagement zu integrieren. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Flüchtlinge als auch an Langzeitarbeitslose und Alleinerziehende.

Schon der Veranstaltungsort weist auf die Bedeutung des erstmals in dieser Form stattfindenden Tages hin. Denn das Zusammentreffen von potenziellen Arbeitgebern und vielleicht künftigen Beschäftigten findet von 10 bis 17 Uhr in der Print Media Academy in der Kurfürsten-Anlage 60 statt.

Am Anfang habe die Idee gestanden, ein Angebot zu schaffen, um Flüchtlingen den Weg in die Gesellschaft und auch den Arbeitsmarkt zu ebnen, berichtet Silke Hartmann, Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises und Mitorganisatorin des Integrationstages. Schließlich kümmert sich der Kreis nicht nur um die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber, sondern auch um die Integration. Und die funktioniert unter anderem über den Arbeitsmarkt.

Mehrere Zielgruppen

Dann habe die Runde in ersten Arbeitsgesprächen festgestellt, dass auch andere Personengruppen als Flüchtlinge mit ganz ähnlichen Problemen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz zu kämpfen haben. Deshalb habe man nun die Zielgruppe geöffnet und auch auf Langzeitarbeitslose und Alleinerziehende ausgedehnt. "Und wir haben erkannt, dass es nur gelingen kann, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn alle Akteure es zusammen angehen", so Hartmann.

Und so werden am Dienstag Arbeitgeber, aber auch Bildungsträger, Jobcenter, Arbeitsagentur und Landratsamt ihre Angebote und Initiativen vorstellen. Dann geht's unter anderem auch um ganz praktische Fragen, wie sich beispielsweise eine Kinderbetreuung organisieren lässt und welche Hilfen die Behörden etwa bei der Vermittlung von Tagesmüttern leisten können, erläutert Silke Hartmann den praktischen Nutzen der Veranstaltung. Volkshochschule und Arbeitsagentur werden ihre Sprachkurse vorstellen. "Denn Integration kann nur gelingen, wenn Flüchtlinge deutsch sprechen. Nur dann sind sie für den Arbeitsmarkt attraktiv", bringt die Kreissprecherin das Hauptproblem auf den Punkt.

Während die Flüchtlinge, Alleinerziehende und Langzeitarbeitslose also auf drei Etagen in der Print Media Academy individuelle Beratungen einholen können, nutzt der Integrationstag das Auditorium für Fachvorträge. Um 10 Uhr werden die Sozialdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Stefanie Jansen, der Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Neckar, Norbert Hölscher, und Jochen Weber von der Heidelberger Arbeitsagentur den Integrationstag eröffnen. Der Eintritt ist frei.