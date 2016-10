Stimmung – aber leise

Michaela Roßner © red

Das ist ja mal etwas ganz Neues: ein stimmungsvoller Advent auf dem Schloss - aber bitte leise. Statt der zur Massenveranstaltung mutierten Schlossweihnacht, zu der sich zwei Wochen lang 60 000 Besucher den Berg hinaufbewegten, wird es beschaulich werden - das haben wir dem Fledermausschutz zu verdanken.

Wegen dieser Winzlinge - die man ohnehin nie sieht, weil sie nur nachts unterwegs sind - wird einer ganzen Stadt die Freude genommen? Wo bleibt der Mensch mit seinen Bedürfnissen?

Hallo? Haben wir uns schon so daran gewöhnt, dass es in der Vorweihnachtszeit bunt, laut, schrill und am besten noch lustig sein soll? Und gibt es nicht ausreichend Weihnachtsspektakel auf den anderen gefühlt zehn Weihnachtsmärkten in der Stadt?

Die Verwalter des Schlosses, die neben der Attraktivität der Sehenswürdigkeit den Denkmal- und Naturschutz im Blick haben müssen, haben sich die Entscheidung schwer gemacht - aber die Fakten ließen kein anderes Ergebnis zu.

Sie selbst hätten wohl am wenigsten profitiert: Immense sicherheits- und verkehrstechnische Aufwendungen - gerechnet hätte sich das nicht, während andere den Reibach machen mit dem Verkauf von Glühwein und Bratwurst. Nun wird es leise zugehen - vielleicht eine Chance, der Hektik des Weihnachtstrubels ein wenig zu entkommen. Den Fledermäusen sei Dank.