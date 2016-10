Straßen werden mit Kinderblick geprüft

Der 15. Januar hat vieles in Heidelberg verändert: An diesem Tag ist ein neun Jahre alter Junge vor der Grundschule in der Theaterstraße bei einem Unfall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Was folgte, war eine intensive Debatte um die Sicherheit von Kindern im Heidelberger Straßenverkehr. Mit einer umfassenden Analyse von Gefahrenpunkten hat die Stadt jetzt ein auf Verkehrssicherheit spezialisiertes Ingenieurbüro aus Wuppertal beauftragt, noch in diesem Jahr soll das sogenannte "Sicherheitsaudit" beginnen.

Der Start des komplexen Verfahrens wird bewusst an den Grundschulen der Stadt sein. "Das ist die entscheidende Zielgruppe für ein Sicherheitsaudit", sagte der Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, Alexander Thewalt, gestern bei der Vorstellung des Projektes. Schließlich seien die meisten Grundschulen fußläufig für die Kinder erreichbar und die Erziehung zur selbstständigen Mobilität setze genau dort an.

46 Unfälle mit Kindern

Risiken auf dem Schulweg In Heidelberg leben etwa 16 000 Kinder unter 15 Jahren. Im Durchschnitt verunglücken pro Jahr 46 Kinder in Heidelberg. Bundesweit sind Studien zufolge an Grundschulen fünf von 1000 Schülern an einem Unfall auf dem Schulweg beteiligt. An weiterführenden Schulen sind es elf pro 1000 Schüler. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht alle Unfälle angezeigt werden.

Jens Leven vom Ingenieurbüro Bueffee aus Wuppertal ergänzte: In der Regel seien fünf von 1000 Schülern auf dem Weg zur Schule schon in einen Unfall verwickelt gewesen. Für Heidelberg, so Leven, bedeute dies, dass etwa 46 Kinder pro Jahr einen Unfall im Straßenverkehr haben. Bundesweit kommt die Stadt mit diesem Wert bei einem Ranking auf Platz 277 von 412 untersuchten Landkreisen und Städten. Dass sich hinter den Zahlen manchmal schwere Schicksale verbergen, wissen die Planer. In ihrem Audit wollen sie eigenen Angaben zufolge bis zum Ende des kommenden Jahres möglichst viele Faktoren berücksichtigen, die etwa den Schulweg sicherer machen können. Erfahrungen der Kinderbeauftragten sollen ebenso einfließen wie eine genaue Auswertung der Unfallstatistik. Außerdem wird es einen Schulweg-Check geben, bei dem auch die Eltern selbst gefragt sind. "Wir wollen die subjektive Ebene der Befragten haben", sagte Leven. Darum werde es eine umfangreiche Erhebung zunächst an den Grundschulen in der Altstadt und der Weststadt geben. Bei dieser können die Eltern auch Orte auf einer Karte markieren, die aus ihrer Sicht für die Kinder besonders gefährlich sind. "Das ist für uns eine ganz wichtige Information", unterstreicht Leven.

Als weiteren Teil des Audits soll es im Frühjahr ebenfalls in der Altstadt und der Weststadt Begehungen mit Vertretern der Schulen und den Kinderbeauftragten geben.

Politik muss entscheiden

Das Ziel des gesamten Prozesses formuliert Planer Leven pragmatisch: Die Sicherheit für Kinder im Heidelberger Straßenverkehr solle deutlich verbessert werden. Allerdings gehe es dabei nicht immer um große Projekte. "Wir müssen genau hinschauen und mit Augenmaß Entscheidungen treffen", sagte er. Manchmal reiche es schon aus, wenn eine Markierung erneuert oder die Sichtachse auf einer Kreuzung etwa durch den Rückschnitt einer Hecke verbessert werde.

Das Amt für Verkehrsmanagement hat für den anstehenden Audit-Prozess eine weitere Stelle geschaffen und versichert, dass auch im Finanzplan der Stadt Geld bereit gestellt würde. Wenn dann Ende 2017 die umfassenden Ergebnisse vorliegen, muss letztlich die Politik entscheiden, was, in welcher Form umgesetzt wird.