Heidelberg. Bei einer Kundgebung am Donnerstagabend auf dem Heumarkt in der Heidelberger Altstadt haben rund 200 Studenten das Nachtleben symbolisch zu Grabe getragen. Mit der Aktion protestierte die vom Kulturreferat der Studierendenschaft gegründete Initiative "Lebendige Altstadt für Alle" gegen die drohende Ausweitung der Sperrzeiten für Bars in der Heidelberger Altstadt. Bereits am Mittwoch hatten sich die Studenten mit einem offenen Brief an die Stadtverwaltung gewandt, in dem sie die Verantwortlichen dazu aufforderten, in der Debatte gehört zu werden. Die Verwaltung reagierte gestern mit Unverständnis auf das Schreiben. "Der Runde Tisch Altstadt tagt öffentlich. Das Treffen war vorher angekündigt, so dass auch die Studenten daran hätten teilnehmen können", sagte eine Sprecherin. (Bild: rothe) jei