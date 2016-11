Südstadt-Blocks verschwinden

Wo bis vor fünf Jahren noch Angehörige der amerikanischen Streitkräfte und ihre Familien lebten, leisten Bagger ganze Arbeit: Block für Block verschwinden die jahrzehntelang hinter grünverhängten Zäunen stehenden Gebäude entlang der Römerstraße. Wie es in der Südstadt weitergeht, ist auch Thema der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung: Am Donnerstag, 1. Dezember, beschäftigt sich das Gremium mit dem in Teilen veränderten Bebauungsplan. Er soll noch einmal ausgelegt werden. Weitere Tagesordnungsordnungspunkte sind die Etatreden der Parteienvertreter sowie die Nahversorgung - auch in der Südstadt.

Dass der Bebauungsplan "Mark Twain Village Nord" noch einmal ausgelegt werden muss, hatte das Stadtplanungsamt bereits beim Bürgerforum am 5. Oktober in der Turnhalle der Pestalozzischule beschrieben. Der alte Bebauungsplanentwurf hatte vorgesehen, dass rund 2000 Quadratmeter weniger Wohnraum entstanden wäre als ursprünglich vorgesehen war.

Ein Stockwerk mehr

Gemeinderatssitzung Im Heidelberger Gemeinderat sind zwölf Gruppierungen vertreten. CDU (zehn Sitze), Bündnis 90/Grüne (10 Sitze) und SPD (acht Sitze) sind die größten Fraktionen.

Einige Änderungen sollen das nun auffangen: Westlich der Römerstraße soll bei manchen Neubauten nun ein Stockwerk mehr möglich sein - statt vier wären das fünf Geschosse. Die maximale Gebäudehöhe soll auf 16 Meter festgesetzt werden. Dazu kommt eine Verbreiterung der Häuser um einen Meter - von neun auf zehn Meter. Damit entstehen in fünf Wohnkomplexen zusammen 22 Wohneinheiten zusätzlich - das entspricht rund 1800 Quadratmetern Wohnfläche.

Wie sehen die Pläne insgesamt aus? Westlich der Römerstraße, entstehen im Norden vier hofähnliche Komplexe, östlich sechs inklusive eines Nahversorgungszentrums. 30 Prozent der Wohnungen sollen im preisgünstigen Segment (unter acht Euro pro Quadratmeter Miete) angeboten werden, 40 Prozent preisgebunden verkauft. Dem Erdboden gleich sind bereits die ersten langgezogenen Blocks gegenüber der Chapel - dort soll das Nahversorgungszentrum entstehen.

Das ist das nächste Stichwort: Am Donnerstag möchte die Verwaltung eine Zwischenbilanz ziehen zum Stand der Einkaufsmöglichkeiten. 2013 war das Nahversorgungskonzept erarbeitet worden. Damals gab es zwei Stadtteile, die eindeutig als unterversorgt galten: Neben der Südstadt war das Schlierbach. Außer einem Bäcker, einer Apotheke und einem kleinen Lebensmittelmarkt an der Karlsruher Straße gab es in der Südstadt lange keine Einkaufsmöglichkeiten - durch den zu Rohrbach zählenden neuen Komplex an der Felix-Wankel-Straße hat sich die Situation zumindest im Westen verbessert. In den Neubau an der Ecke Römerstraße/Rheinstraße soll nun ein großflächiger Supermarkt mit ergänzenden Angeboten einziehen. Auch der jüngste Stadtteil, die Bahnstadt, hat im Moment noch Nachholbedarf. Mit der Fertigstellung der Westarkaden südlich der Czernybrücke entstehen Einzelhandels- und Dienstleistungsflächen auf rund 14 000 Quadratmetern. In zwei Jahren soll das Nahversorgungskonzept weiterentwickelt und die Perspektive der Stadtteilzentren ins Blickfeld genommen werden.

Keine Anwohnerparkplätze

Die Notfallzufahrt für Rettungsfahrzeuge ins Neuenheimer Feld ist ein weiterer Tagesordnungspunkt. Konkret geht es um die Frage, wie der Gemeinderatsbeschluss vom Februar bereits umgesetzt wurde. Die Zufahrt soll über die Kirschnerstraße, die Campus-Zentralachse entlang der Marsilius-Arkaden, die Baustraße am Neckarufer sowie die Verlängerung der Tiergartenstraße eingerichtet werden.

Keine Zustimmung fand bislang ein Antrag der CDU-Fraktion, in der Bahnstadt Anwohnerparkplätze einzurichten. Seit Januar darf in bestimmten Bereichen nur mit Parkschein und längstens zwei Stunden geparkt werden. Eine "Brötchentaste" für kurzes Gratis-Parken hat ebenfalls keine Mehrheit gefunden.