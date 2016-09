Theater spielt im ehemaligen Gefängnis

Partner (v.l): Regisseur Bernhard Mikeska, Dramaturgin Alexandra Althoff, Intendant Holger Schultze und Uwe Baumann vom Amt für Vermögen und Bau © Rothe

"Alle Heidelberger kennen den Faulen Pelz, aber fast niemand war jemals drin" , erklärt Intendant Holger Schultze, warum sich das Heidelberger Theater ausgerechnet das ehemalige Gefängnis in der Altstadt als Schauplatz für eine neue Uraufführung ausgesucht hat. Eine "normale" Theaterproduktion möchte "In Deinem Pelz" aber auch nicht sein: "An zwei Marathon-Wochenenden wird das Publikum in das Gefängnis geführt, und zwar rund um die Uhr, alle fünf Minuten ein Zuschauer. Acht Schauspieler und Schauspielerinnen wechseln sich im Schichtbetrieb ab und nehmen die Besucher auf eine spannende Reise ins Unterbewusstsein mit", ergänzt Regisseur Bernhard Mikeska. "Man geht alleine durch die Installation und sieht seinen Begleiter 60 Minuten lang nicht", verrät Dramaturgin Alexandra Althoff, die mit Mikeska Installationen in historischen Gebäuden in München, Weimar, Düsseldorf und Spangenberg realisiert hat. "Und Sie können sicher sein, dass Sie eingesperrt werden, nachdem sie an der Gefängnispforte geklingelt haben."

Düsterer Abend

"Wir arbeiten gerne mit echten Orten, die ihre eigene Geschichte mitbringen und rücken den Zuschauer ins Zentrum des Geschehens", sagen die beiden. Bevor sie den "Pelz" zum ersten Mal betreten habe, seien schon viele Szenen in ihrem Kopf fertig gewesen. "Doch dann komme ich in diesen Knast und alles ist anders", sagt Althoff und lacht. "Das Gebäude macht etwas mit einem und das spürt man nur, wenn man reingeht", stimmt Mikeska zu. Deshalb werde die Installation auch eher düster ausfallen, denn die beiden entwerfen einen Abend über das Eingesperrtsein und über die Zwangsgemeinschaften im einstigen Amtsgefängnis mitten in der Altstadt. "Hier haben 170 Jahre lang Menschen ihre Zeit verbringen müssen. In das Parkett sind Rillen eingegraben, die von den Wegen zeugen, die in den Zellen zurückgelegt worden sind", so Althoff.

„In Deinem Pelz“ Die szenische Installation für je einen Zuschauer wird am 26. und 27. November sowie am 3. und 4. Dezember, jeweils von Samstag, 14 Uhr bis Sonntag 22 Uhr, gezeigt. Einlass ist alle fünf Minuten. Der Eintritt kostet 16 Euro. Für 7,50 Euro kann man Karten zum Nachttarif erwerben, die zwischen ein Uhr und sechs Uhr morgens gültig sind. Gezeigt wird "In Deinem Pelz" im ehemaligen Gefängnis "Fauler Pelz" (Oberer Fauler Pelz 1; Zugang Kettengasse). Der Vorverkauf läuft, Tickets gibt's unter 06221/5 82 00 00 oder tickets@theater.heidelberg.de Nächstes Casting für "stumme Mitspieler", die die Besucher durch die Installation begleiten: 26. September, 19.30 Uhr im Theater.

Ganz elementar sei die Tatsache, dass sich jeder Theaterbesucher alleine auf die Reise mache: "Im echten Leben kennen wir die Rolle, die wir spielen sehr gut und wissen, was von uns erwartet wird. Im Faulen Pelz wird das anders sein. Hier werden die Zuschauer wie in einem Traum in eine Situation hineingeworfen, in der sie sich zurechtfinden müssen", erklärt die Dramaturgin. Dabei stehe die Frage "wer bin ich?" immer im Zentrum. "Aber keine Angst, das ist keine Geisterbahn, wo Leute erschreckt werden. Wir haben keine Orang-Utans, die sich von hinten anschleichen, und niemand muss sich Häftlingskleidung anziehen und mitspielen", verspricht Schultze augenzwinkernd.

Er selbst hat bereits eine interessante Begegnung mit dem Eingesperrtsein gehabt: "Ich war gestern mit einigen Mitarbeitern im Frauenhof, als die Tür hinter uns zugefallen ist. Wir hatten zwar einen Schlüssel, doch sie ließ sich von innen trotzdem nicht aufschließen, was in einem Gefängnis ja auch durchaus Sinn macht." Schließlich habe ein Kollege von außen eine Leiter an die Sandsteinmauer gestellt und ein Seil darüber geworfen. "Daran haben wir den Schlüssel heruntergelassen und er konnte von außen wieder aufschließen", erzählt der Intendant. Nicht ganz einfach sei auch, die Entwicklung eines Fluchtkonzepts für den Notfall, "schließlich sind Gefängnisse ja nicht zum Fliehen gebaut worden".

"Die Idee, diesen Ort der Abgeschlossenheit mit der künstlerischen Freiheit des Theaters zu konfrontieren, halten wir für ein spannendes Experiment", sagt Uwe Baumann vom Amt für Vermögen und Bau Mannheim/Heidelberg, das im Auftrag des Landes Baden-Württemberg derzeit neue Nutzungen für die ehemalige Haftanstalt prüft.