Über 600 Vierbeiner beim Hunde-Schwimmtag

Von unserem Redaktionsmitglied

Michaela Roßner

Eine Woche nach Saisonschluss in dem Freibad im Neuenheimer Feld ist es am Sonntag noch einmal tierisch rund gegangen: Über 600 Vierbeiner kamen mit ihren Besitzern zum ersten Hunde-Schwimmtag in die Einrichtung im Tiergarten - in gut drei Stunden. Der Erlös kommt der Arbeit des Heidelberger Tierheims zugute.

"So viel Andrang kennen wir sonst von heißen Tagen in der Hochsaison", sagt Badleiter Gunnar Garms, und schaut beeindruckt auf die lange Schlange vor der Kasse. "Einmal acht Pfoten" sagt eine Besucherin lächelnd, an der Leine zwei Windhunde. "Das macht dann vier Euro", kommt es von der Kassenmitarbeiterin. Noch ein Blick auf den obligatorischen Impfpass sowie die Steuermarke - dann dürfen Frauchen und Hunde zu den beiden Becken laufen. Peter Erb, Bäder-Geschäftsführer der Stadtwerke, ist "total überrascht", dass so viele Tierbesitzer gekommen sind. In Nichtschwimmer- und tiefem Becken tummeln sich schon in der ersten Stunde etwa 150 Vierbeiner - vom Chihuahua bis zur Dogge.

Schwimmwesten für Ängstliche

Wasserliebende Naturen wie Labradore und Retriever sind eindeutig in der Überzahl - und Mischlinge wie der fünf Jahre alte Jake, der Vicky Hoss und ihren Mann aus dem Odenwald ins Neuenheimer Feld geführt hat: Border Collie, Australian Shepherd und Riesenschnauzer haben sich im Genpool des schwarzen Wuschels gemischt. "Den Termin heute haben wir uns schon ganz lange reserviert", betont Frauchen. Sie findet, dass es solch einen Schwimmtag häufiger und auch in anderen Bädern geben sollte.

Jeder Hund kann schwimmen - mancher weiß es nur nicht. Garms und sein Team haben rutschfeste Rampen ins kleinere Becken gelegt und die Wassertiefe angehoben, damit die Tiere noch lieber plantschen. Ute Knobloch, die im Gewerbegebiet von Edingen-Neckarhausen das Hunde-Hallenbad "Fitter Dog" betreibt, verhilft ängstlichen Naturen mit Schwimmwesten zum Schwimmspaß - "Schwimmen ist ein Reflex", erklärt sie. Neben ihr liegt der einjährige Nerone, ein Labrador, der seit einem Unfall in Süditalien gelähmte Hinterpfoten hat. Auch er genießt mit Weste die Abkühlung - und würde am liebsten gar nicht mehr aus dem Wasser kommen. Trotz der vielen Tiere bleibt es sehr friedlich.

"Eine tolle Idee ist dieser Schwimmtag", findet auch Harald Kuck, dessen drei Jahre alter Golden Retriever Oscar sich sogar vom Einmeterbrett ins Nass stürzt - einem Tennisball hinterher. Manche Vierbeiner tun sich schwer, über den Edelstahl-Beckenrand wieder herauszuklettern - ein beherzter Griff hilft. Gegen das anschließende Schütteln hingegen gibt es außer Aufmerksamkeit kein Mittel. Und so sind am Ende auch viele Tierbesitzer nass - an diesem schönen Tag überhaupt kein Problem.