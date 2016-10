Tipps und Tricks von Designerin

Ungeliebte Kleidungsstücke wieder tragbar machen, nicht mehr passende Lieblingsstücke kreativ anpassen, neue Teile kreieren aber vor allem Zeit miteinander verbringen - das waren die Ziele des Upcycling-Workshops "Aus oll mach toll" für Frauen während der "Woche gegen Armut und Ausgrenzung". Veranstaltet wurde das vom Arbeitskreis Integration von Frauen mit und ohne Behinderung (AKI) des BiBeZ.

Acht behinderte und nichtbehinderte Frauen trafen sich am Wochenende, um gemeinsam kreativ zu sein. Gegenseitige Inspiration, Anregung aber auch Hilfestellung und Unterstützung war das Motto des zweitägigen Workshops. Modedesignerin Sandra Thomä leitete ihn in den barrierefreien Räumen im Seniorenzentrum Neuenheim. Um eine individuelle Betreuung zu gewährleisten, war ihre Zahl begrenzt worden. Die Frauen kamen aus verschiedenen Gründen, mit unterschiedlichen Ideen und Fähigkeiten.

Eines hatten sie alle gemeinsam: Die Upcycling-Idee finden sie richtig gut. Etwa die Grafikerin und Siebdruckerin Trudie Wilson, die zum Workshop gekommen war, um Thomä zu unterstützen. Sie arbeitete hauptsächlich mit Sarah Pisek zusammen. Die Praktikantin beim BiBeZ ist blind und nähte mit Wilsons Unterstützung eine hübsche Tasche aus Jeansstoff. Wilson war begeistert: "Sarah kann die besten geraden Nähte machen." Anfangs hatte sie Pisek noch die Hand geführt, später die Linie der Naht mit Klebeband auf dem Stoff markiert. "Das hat super funktioniert."

Upcycling und BiBeZ Upcycling bedeutet: Abfallprodukte oder nutzlose Stoffe werden in schönere Produkte verwandelt. Initiiert haben den Workshop Britt Bernatz, Sigrun Damm und Susanne Völker vom BiBeZ (Ganzheitliches Bildungs- und Beratungszentrum zur Förderung und Integration behinderter und chronisch erkrankter Frauen und Mädchen in Heidelberg). Es bietet Einzelveranstaltungen sowie zwei bis drei integrative Wochenenden pro Jahr zu Themen wie Kommunikation, Theater oder auch Pferdecoaching an. Mehr Infos über das BiBeZ unter www.bibez.de.

Die Mannheimerin Ute Fiedler nähte eine Mütze für die Enkeltochter und passte zwei ihrer Lieblingskleidungsstücke mit raffinierten Stoffeinsätzen an. Sie waren als Folge ihrer Medikation zu eng geworden. Fiedler leidet unter Rheuma, hat phasenweise große Schwierigkeiten, ihre Hände zu bewegen. Doch wenn es ihr möglich ist, dann näht sie. Vom Workshop erhoffte sie sich Tipps, wollte aber vor allem Gleichgesinnte kennenlernen. "Ich sitze oft alleine vor der Nähmaschine, mir fehlt dann Gesellschaft."

Auch Ulrike Nattenmüller hatte bisher keinen Bezug zum BiBeZ. Sie schaut sich auf Youtube viele Upcycling-Videos an. Nun bemalte sie gekonnt einfarbige Lieblings-T-Shirts, nähte aus einer Jeans und einem Streifenpulli einen witzigen Rock und machte mit Hilfe einer alten Häkelblume eine ungetragene Schurwolljacke zum Designerstück. "Daheim macht man sowas nicht", so die berufstätige Mutter. "Hier dagegen tauscht man Material und Ideen aus - das macht super viel Spaß."

Die Halbbrasilianerin Amalia Sedlmayer studiert in Heidelberg. Seit einiger Zeit hat die ehemalige Triathletin und Leistungssportlerin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, sitzt zeitweise im Rollstuhl. Der Upcycling-Workshop war "genau mein Ding."

Schlitz in der Jeansnaht hilft

Ihre Bilanz: "Ich fühle mich richtig wohl hier, hier kann man offen über alles reden." Außerdem wurden Amalias Lieblingsklamotten in Gemeinschaftsarbeit angepasst, durch ihre Krankheit hat sie viele Kilos verloren. Ihre engen Jeans kann sie derzeit aus eigener Kraft weder an- noch ausziehen. Auch hier wurde eine Lösung gefunden: Ein simpler kleiner Schlitz in der Naht erleichtert ihr in Zukunft den Alltag - und sieht dazu noch gut aus.

Unbezahlbar waren die vielen Tipps von Designerin Thomä zum Umgang mit Material und Maschine, zu Schnitten und Passform. Vom Aki-Konzept war sie begeistert. "So etwas habe ich bisher noch nie gemacht. Ein wirklich sinnvolles Projekt, das viel Freude macht."