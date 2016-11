Trafobrand in Darmstädter-Hof-Centrum

Heidelberg. Nach einem Brand eines Trafos im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage des Darmstädter-Hof-Centrums am Freitagmorgen bleibt die Zufahrt weiterhin gesperrt. Polizei und Feuerwehr klären gemeinsam, wie das Herausfahren der in der Tiefgarage geparkten Autos geregelt werden kann, teilte die Polizei mit. Das Darmstädter-Hof-Zentrum samt Tiefgarage ist weiterhin ohne Stromversorgung. Auch das City-Bad im Darmstädter-Hof-Centrum ist laut der Stadtwerke Heidelberg weiterhin ohne Strom und geschlossen. Die Stadtwerke Heidelberg sind vor Ort. Die Feuerwehr hat die Tiefgarage nach dem Löschen des Brandes mittlerweile entlüftet. Wie lange sie noch gesperrt sein wird, ist unklar. Der Sachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Zu dem Brand war es kurz nach 8.30 Uhr gekommen. Das gesamt Gebäude war geräumt worden. Auch am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium fiel die Stromversorgung aus und ist noch nicht wiederhergestellt. Die Schüler mussten das Gebäude verlassen und wurden nach Hause geschickt. Zu einem kurzen Stromausfall war es auch in der Altstadt gekommen, der aber nach wenigen Minuten wieder behoben wurde. Bis 12.16 Uhr hatten die Stadtwerke Heidelberg auch die restlichen Häuser im vorderen Bereich der Hauptstraße wieder mit Strom versorgt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Sofienstraße war zeitweise voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Wegen starker Rauchentwicklung gestaltete sich die Brandbekämpfung für die Berufsfeuerwehr Heidelberg schwierig. Die Feuerwehr hatte am Bismarckplatz einen Einsatzcontainer aufgestellt. (pol/kris)