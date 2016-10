TV-Duell als Horror-Schocker

Eigentlich sind sich am gestrigen Montagnachmittag alle einig im Raum 03 an der Schiller-International-University in Heidelberg: Donald Trump geht überhaupt nicht. Knapp 20 Gast-Studenten aus den USA sitzen im Seminarraum und schauen auf die Leinwand. Was dort zu sehen ist, lässt die meisten von ihnen fast schon ein wenig erschaudern. In dem Kurs "Das politische System der USA" werden die vermeintlichen Höhepunkte des Fernseh-Duells der beiden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump aus der Nacht zum Montag gezeigt.

Der 33-jährige Richard Saiser aus Kalifornien ist sich ziemlich sicher, dass auch in den USA kaum einer die Debatte aus reinem Interesse an politischen Informationen schaut. "Es geht nicht um Willensbildung. Die Menschen schauen sich das aus den gleichen Gründen an wie eine Hai-Attacke im Fernsehen. Es ist wie bei einem Horrorfilm", sagt der Student.

Es sei traurig, dass der Wahlkampf in seinem Heimatland auf einem solchen Niveau geführt werde und sich letztlich von Affäre zu Affäre hangele. Ein Schwerpunkt in dem hitzig geführten Schlagabtausch zwischen dem Kandidaten der Republikaner, Trump, und der Demokratin, Clinton, war dann auch das zuletzt ans Tageslicht gekommene Video aus dem Jahr 2005, in dem sich Trump sexistisch gegenüber Frauen äußert. Als der 70-Jährige im Fernsehen sagt "niemand respektiert Frauen mehr als ich", bricht unter den amerikanischen Studenten in Heidelberg lautes Gelächter aus.

Schiller University Die private amerikanische Hochschule Schiller-International-University (SIU) ist in Frankreich (Paris), Spanien (Madrid), Largo (USA) und Deutschland (Heidelberg) vertreten. In Heidelberg ist sie seit 1969 beheimatet. Seit vier Jahren ist das Skylab-Gebäude in der Bahnstadt der Campus, zuvor nutzte die Hochschule die Villa Krehl an der Bergstraße. Die Universität bildet nach eigenen Angaben Studenten aus mehr als 100 verschiedenen Ländern aus. Ursprünglich wurde sie von Walter Leibrecht als Austauschprogramm für amerikanische Studenten in Deutschland gegründet. mpt

Kein Kandidat überzeugt

"Solche Debatten schrecken die Leute ab. Trump hat keine einzige Frage beantwortet", sagt der 23-jährige Student Ryan Sherring, ebenfalls aus Kalifornien. Sein Kommilitone Saiser gerät beinahe unter Rechtfertigungsdruck: "Das ist nicht unser normaler politischer Prozess. Es ist schade, dass solche TV-Events jetzt unser Land repräsentieren", betont er. Und Ryan Sherring ist sich sicher: "Mindestens 50 Prozent der amerikanischen Bevölkerung finden beide Kandidaten schlecht."

Dieses Dilemma treibt auch Chris Ross vom Studentenrat der Schiller-International-University um. Er hat das gemeinsame Schauen des Duells organisiert und leitet die Diskussion. "Die meisten von uns halten nichts von Donald Trump, aber Hillary überzeugt eben auch nicht so richtig", sagt er. Dennoch rechnet er mit dem Sieg der Demokratin - jedenfalls solange Trump im Rennen bleibt. "Würden die Republikaner doch noch einen anderen Kandidaten aufstellen, hätte es Hillary Clinton richtig schwer", glaubt Cross. Dass es danach derzeit nicht wirklich aussieht, wissen die Studenten im Seminar. Ihre Begeisterung für die Wahl hält sich daher auch ziemlich in Grenzen. Etliche von ihnen wollen sich gar nicht registrieren lassen und keine Stimme abgeben. Nicht alle finden diese Einstellung gut. "Es ist unsere Pflicht, zur Wahl zu gehen", sagt ein Kursteilnehmer. Richard Saiser schüttelt den Kopf, er hat dazu eine andere Auffassung. "Es ist unsere demokratische Entscheidung, ob wir an der Präsidentenwahl teilnehmen oder eben nicht."

Trump kann nicht punkten

Trotzdem hat Trump bei den Gast-Heidelbergern keine Chance. Seminarleiter Chris Cross bringt es auf den Punkt. "Trump hat so viele Menschen verletzt und von Politik hat er überhaupt keinen Plan." Als der Republikaner seine Kontrahentin frontal angeht, sie wegen der von einem Privat-Account gelöschten E-Mails der Lüge bezichtigt und die 68-jährige Clinton gar ins Gefängnis stecken will, wird es laut im Seminarraum in Heidelberg. Oh-Rufe erschallen, die Teilnehmer zischen und rufen "unglaublich". Jetzt schauen die Studenten wirklich so, als hätten sie gerade eine Hai-Attacke live im Fernsehen geboten bekommen.