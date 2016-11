TV-Koch läutet Schiffsglocke

Fernsehkoch Johann Lafer (l.) ließ sich in Heidelberg stellte gestern mit Karl (r.) Hofstätter auf der "MS Königin Silvia" seine Weihachtsgala am 23. Dezember vor. Den Koch gibt es auch als Blechspielzeug zum Aufziehen.

Auch ein kaputtes Knie kann seine guten Seiten haben: Als sich Fernsehkoch Johann Lafer Ende Juli in der Heidelberger Atos-Klinik operieren ließ, knüpfte ein guter Freund den Kontakt zu Silke und Karl Hofstätter, den Chefs der Weißen Flotte Heidelberg. An einem geselligen Abend entstand daraus die Idee zu einer Weihnachtsgala auf dem Neckar. Die haben sie gestern auf diesem Flaggschiff am Anleger unterhalb der Stadthalle präsentiert. Am 23. Dezember kredenzt Lafer auf der "MS Königin Silvia" ein festliches Menü und erzählt weihnachtliche Anekdoten. Dazu gibt es Musik von einem Namensvetter. Der aus Österreich stammende Johannes Lafer spielt Swing-Jazz.

Hinter Hofstätters liegt ein bewegtes Jahr: Der verregnete Frühsommer, die Taufe und Indienststellung der "MS Königin Silvia", neue Veranstaltungskonzepte. "Ein solches Jahr braucht eine Krönung", findet Karl Hofstätter. Und da "schneite" dem Kapitän im Spätsommer der TV-Koch quasi "ins Schiff" - und kam gerade recht.

Perlhuhn und Rote Beete

Das Menü soll noch Überraschungen bereit halten - doch ein paar Stichworte lässt sich der Sternekoch von der Stromburg doch entlocken. So vereint die Vorspeise Rote Beete, Apfel und Perlhuhn, als Fischgang entsteht eine Liaison aus Heilbutt, Sellerie und Champagner und danach treffen sich Hirsch, Rotkraut und Walnüsse. "Das Dessert besteht unter anderem aus Blaumohn, Bitterschokolade und Glühwein". Inklusive Apéritif kostet der Abend 169 Euro pro Person. Auch wenn zehn Euro pro Karte einem sozialen Zweck zukommen, eine stolze Summe, gibt auch der erfolgreiche Unternehmer Lafer zu. Der Abend solle auf jeden Fall etwas Besonderes werden. Die ersten 30 Reservierungen liegen auch schon vor, berichtet Silke Hofstätter.

Die Küche an Bord hat Lafer längst besichtigt: "Sehr gut, das klappt prima", lautet das Expertenurteil. Das müsse auch so sein, schließlich könne man nicht "200 Gäste mit einem Campingkocher bewirten". Schiffserfahrung bringt der Koch bereits mit: "Ich war gerade mit ,Mein Schiff 3' unterwegs", erzählt er.

Dort habe er zwei Mal ein Menü für je 2000 Passagiere kredenzt: "Wenn Sie die Tellerstapel vor sich sehen, ist das Adrenalin ganz oben, das schwöre ich." Kreuzfahrtpassagiere, weiß er, sind genau das Publikum, das auch seine Sendungen und Bücher liebt. Und so ist sein Heidelberger Engagement auch nicht ohne Hintergedanken: Lafer möchte mehr Genussmenschen von hier auf seine Burg in den Hunsrück locken. "Man weiß ja, dass sie bislang eher nach Süden und ins Elsass fahren."

Die Zeiten, in denen sich das Speisenangebot der Neckarausflugschiffen auf Pommes und heiße Wurst beschränkten, sind ohnehin längst vorbei: Hofstätters haben eigene Köche - und mindestens die Chefin versteht auch etwas vom Kochen. "Auf unserer Liberté in Frankreiche habe ich gerne nach Lafers Rezepten gekocht", erinnert sich Silke Hofstätter besonders an den Erfolg von schokoladigen Pumpernickel-Talern.

Die Idee zum "doppelten Lafer" entstand aufgrund eines Zufalls. Namensvettern besitzt der aus Graz stammende Sohn von Landwirten, dessen erstes gastronomisches Engagement ihn an den "Schweizer Hof" in Berlin führte, kaum: "In Deutschland gibt es nur einen Johann Lafer außer mir, er ist 78 und lebt in Bayern" berichtet der 59-jährige Lafer. Den Namen "Johannes Lafer" entdeckte Johann beim Essen in einem österreichischen Restaurant, in einer Anzeige. In Österreich werde Johannes Lafers Talent mit Roger Cicero verglichen."Den Namensvetter wollte ich unbedingt kennenlernen." Und so kamen Musiker und Fernsehkoch zusammen. Vor einem Jahr wurde der (noch) berühmtere der beiden auch Patenonkel der einjährigen Tochter des Musikers. Lafers Bedingung, dass das Mädchen Johanna heißen sollte, erfüllten die jungen Eltern gerne.

Die Organisatoren haben nun noch einen Wunsch: Dass die vier Burgen in Neckarsteinach angeleuchtet sind, wenn die "Silvia" am 23. Dezember an ihnen vorbeigleitet. "Zuletzt war das nicht so - da haben wir sie mit starken Scheinwerfern selbst angestrahlt", sagt der Kapitän.