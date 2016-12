Überfall auf 54-Jährigen

Heidelberg. . Am Dienstagabend hat die Polizei zwei Männer im Alter von 21 und 30 Jahren vorläufig festgenommen, die in der Ladenburger Straße versucht haben sollen, einen Mann auszurauben. Die zwei Beschuldigten sollen nach gestrigen Angaben der Polizei gegen 20.50 Uhr den 54-Jährigen mit körperlicher Gewalt gegen eine Schaufensterscheibe gedrückt haben, um ihm dann den Geldbeutel aus der Jackentasche zu stehlen.

Als sich der 54-Jährige wehrte, ließen die Täter von ihm ab, lachten ihr Opfer aus und gingen in eine nahe gelegene Gaststätte. Kurze Zeit später trafen die Beamten die zwei Männer dort an und stellten fest, dass sie stark alkoholisiert waren. Ihnen wurden auf der Dienststelle Blutproben entnommen. Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden die beiden auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/17 42 222 in Verbindung zu setzen. hhk