Umzug auf Ebertplatz

Die Schlossweihnacht bekommt in diesem Jahr einen neue Heimat. Rund 20 Händler werden ihre Zelte vom 1. bis 13. Dezember auf dem Ebertplatz aufschlagen. Dies bestätigte Mathias Schiemer, Chef von Heidelberg-Marketing, gestern dieser Zeitung. Allerdings soll der Markt eine besondere Ausstrahlung erhalten und nicht noch ein weiterer "normaler Weihnachtsmarkt in der Stadt" sein, sagte Schiemer. Er denkt an eine attraktive Beleuchtung. "Wir können das Schloss nicht auf den Ebertplatz holen, aber sein Bild vielleicht an die Häuserwand projezieren", überlegt Schiemer laut.

Vor wenigen Wochen hatten die Staatlichen Schlösser und Gärten die Heidelberger Schlossweihnacht für dieses und voraussichtlich auch für das kommende Jahr abgesagt. Hintergrund ist, dass wegen des Besucherlärms die Zahl der am Schloss überwinternden Fledermäuse deutlich zurückgegangen ist. Die europaweit einzigartigen und streng geschützten Kolonien der Zwergfledermaus und des Großen Mausohrs sollen an drei Standorten rund um den Weihnachtsmarkttrubel um die Hälfte geschrumpft sein. Daraufhin haben die Veranstalter nach dem Motto "im Zweifel für den Artenschutz" den Antrag für eine Genehmigung zurückgezogen. Nun hofft Schiemer mit einem Augenzinkern, dass viele Stofffledermäuse auf dem Ebertplatz landen. "So holen wir nicht das Schloss, aber wenigstens die Tiere in die Stadt", scherzt Schiemer. mpt/bjz