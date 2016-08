„Unglaublich viele schöne Dinge erlebt“

Alle Bilder anzeigen Die vier Familienmitglieder, die bis zum Schluss dabei waren (v.l.): Stefanie Knopf, Stefan Knopf, Ira Pistorius-Schlotthauer und Franziska Knopf in Angkor Wat, Kambodscha (großes Bild). Daneben die Heidelberger in der Blauen Moschee in Amman, Jordanien, und ein Bild aus der Felsenstadt Petra in Jordanien. © Knopf

Die Kirchheimer Patchworkfamilie Pistorius-Knopf hat sich mit ihren sechs Kindern einen Lebenstraum erfüllt: Sie bereiste 26 Länder in zehn Monaten, den Süden Afrikas mit einem Kleinbus, Süd- und Mittelamerika mit Motorrädern und einem Pick-up und Asien mit Rucksäcken und Zelt. Inzwischen sind sie zurück - und erst mal froh, dass sie wieder gut angekommen sind.

Viel Interesse, Offenheit und Unterstützung haben sie überall auf der Welt erlebt. "Unsere Familiensituation war schon ein Bonus." Aber auch eine Herausforderung. "Während man sich Zuhause auch mal aus dem Weg gehen kann und eigene soziale Kontakte hat, saßen wir meist 24 Stunden am Tag zusammen", so Ira Pistorius-Schlotthauer.

Dabei hat jeder andere Vorstellungen, es gab viele Diskussionen. "Das fängt beim Essen an. Das war eigentlich immer Thema." Und auch die Zimmeraufteilung oder die Sitzordnung im Bus mussten per Los entschieden werden. Zwei der Kinder brachen die Reise Anfang des Jahres ab, zwei weitere kehrten in den letzten Monaten zurück.

Die 14-jährige Stefanie und ihre Schwester Franziska waren dagegen bis zum Schluss dabei. "Ich würde es auf jeden Fall noch mal machen", sagt Stefanie. "Sowas erlebt man nie wieder." Sie fand vor allem die Tierwelt in Afrika toll. "Für mich gibt es kein schöneres Land als Botswana." Die Landung in Frankfurt beschreibt sie dennoch als überwältigendes Gefühl. "Ich habe mich sehr auf die Schule und vor allem auf meine Freunde gefreut - die haben mir schon sehr gefehlt." Fürs nächste Schuljahr plant sie einen mehrmonatigen Schüleraustausch, will auf jeden Fall wieder weg.

Ganz anders Bruder Christopher. Der 19-Jährige beendete die Reise vier Wochen früher, um sich um sein Studium zu kümmern. Die Zeit alleine zu Hause hat er sehr genossen. "Diesen Monat für mich habe ich einfach gebraucht." Dennoch möchte er die Erfahrung nicht missen. "Es war der perfekte Zeitpunkt für mich und ein einmaliges Erlebnis." Seine Höhepunkte waren Asien und Südafrika.

Ira Pistorius-Schlotthauer war begeistert von Süd- und Mittelamerika, beschreibt diese Etappe mit Motorrädern und Auto jedoch als extrem anstrengend. Die Straßen waren oft in katastrophalem Zustand. "Ich bin immer hinten gefahren und habe oft gesehen, wie knapp es für die Kinder und Stefan war." Als sehr entspannt beschreibt sie dagegen die Asien-Etappe, die letzten Stationen wie Bali, Jordanien oder Amman als perfekten Abschluss. "Überhaupt haben wir unglaublich viele schöne Dinge erlebt. Es waren so viele Highlights, die kann man während der Reise gar nicht ausreichend genießen und würdigen." Einige Länder will das Paar daher noch mal in Ruhe bereisen.

Zum Glück gab es bei der Reise nur kleinere Verletzungen und harmlose Infekte. Unangenehm in Erinnerung geblieben sind der Familie aber korrupte Polizisten und vor allem der gedankenlose Umgang mit der Umwelt. Pistorius-Schlotthauer ist sich dennoch sicher: "Am Ende werden wir uns vor allem an die vielen schönen Dinge erinnern."

Mit dieser Reise hat sich die Familie einen Lebenstraum erfüllt. "Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir das durchgezogen haben", so Stefan Knopf. Obwohl sie unterwegs durchaus darüber nachgedacht hätten, abzubrechen. Sein Tipp für eine solche Reise: Perfekte Organisation sowie Flexibilität. "Man muss auch mal Pläne ändern, mal nachgeben."

Noch sind Zuhause nicht alle Taschen ausgepackt. Doch Knopf ist beruflich schon wieder voll eingespannt. Pistorius-Schlotthauer kehrte ebenfalls an ihren Arbeitsplatz am Universitätsklinikum zurück. Der Start in den Alltag verlief für sie jedoch holprig. Sie musste die in Chile gestohlenen Papiere wieder beschaffen. Dazu kamen Zahnprobleme sowie ein defekter Kühlschrank und ein streikendes Auto.

Innerhalb der Familie wird wenig über die Reise geredet. Ein Lieblingsland hat aber jeder. Und die haben was gemeinsam: "Es ist wohl eine Kombination aus freundlichen Menschen, schöner Landschaft, guter Infrastruktur und gutem Essen." Dazu muss man nicht weit fahren. Pistorius-Schlotthauer und Knopf unternahmen kürzlich eine Motorradtour in den Schwarzwald. Und stellten fest: "So schön war es eigentlich kaum irgendwo auf der Welt." (hdue)