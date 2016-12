Viel Leben unterm Strommast

Heidelberg. Für Menschen sieht das etwa drei Meter breite, braune Loch am Waldrand aus wie eine große Pfütze, für Amphibien wie Feuersalamander und Gelbbauch-Unke bedeutet es Leben: Laichgewässer zu gestalten und zu pflegen gehört zu den Hauptaufgaben des Vereins Heidelberger Biotopschutz. Nun wird diese Arbeit mit 5000 Euro aus dem EnBW-Förderprogramm "Impulse für die Vielfalt" gefördert.

Bei einem Ortstermin im Süden Heidelbergs haben sich jetzt Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht, Revierförster Bruno Gabel, Abteilungsleiter Forst Florian Haensel sowie Ricardo Plagemann und Willi Parstorfer vom Energielieferanten EnBW vor Ort angeschaut, wie die Arbeit des Biotopschutz-Vereins aussieht. Der Verein kümmere sich seit 30 Jahren um Lebensräume für bedrohte Pflanzen- und Tierarten, erklärt der Vorsitzende Thomas Trabold. Dabei gehe es besonders um die Vernetzung von Lebensräumen, erklärt er. Für die Verbindung der Steinbrüche auf der Nord-Süd-Achse - vor allem Leimen, Rohrbach und Emmertsgrund - haben die Artenschützer 2014 bereits den Quarry-Life-Award von HeidelbergCement bekommen.

Etwas nördlicher als Leimen, auf dem Dormenackerhof, dem Weingut der Familie Clauer, beginnt die Besichtigungstour, zu der Winzer Jörg Clauer, ebenfalls Mitglied im Verein Heidelberger Biotopschutz, die Gruppe begrüßt. Ganz in der Nähe führt eine Stromtrasse hinauf in den Odenwald. Sie besitzt eine wichtige Rolle im nun ausgezeichneten Projekt. Auf dem Areal des Domackerhofs schneiden sich die Linien beider Projekte: Die Steinbruch-Verbindung trifft auf die Stromtrassen-Schutzzone.

Förderprogramm „Impulse für die Vielfalt“ Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg hat 2011 gemeinsam mit der EnBW das EnBW-Amphibienschutzprogramm "Impulse für die Vielfalt" initiiert. Es ist bisher das erste landesweite Förderprogramm zum Amphibienschutz im Rahmen des 111-Artenkorbes. In den fünf Jahren sind bislang 74 Projekte in Baden-Württemberg gefördert worden. Schwerpunkt in 2016 waren Projekte, die Reptilien zugute kommen. Der 111-Artenkorb ist ein Projektbaustein der Naturschutzstrategie des Landes Baden-Württemberg. Darin sind 111 Arten aufgelistet, die besonders Hilfe benötigen und schwerpunktmäßig in Baden-Württemberg beheimatet sind. Einige finden sich auch auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Infos zum Förderprogramm "Impulse für die Vielfalt" gibt es auch unter www.naturschutz.landbw.de. Bewerbungen kann man schicken an: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Referat 25, Griesbachstraße 1-3 in 76185 Karlsruhe, Telefon 0721/56 00 14 84, Mail: 111artenkorb@lubw.bwl.de. [mehr...]

Die Schneise, die von der Rheinebene über den Berg führt, hat ihren Ursprung in einer Stromleitung von Badenwerk aus dem Jahr 1922. Knapp 100 Jahre später fördert das Energieunternehmen EnBW das Projekt, mit dem sich der Heidelberger Biotopschutz im Wettbewerb "Impulse für die Vielfalt" um finanzielle Unterstützung beworben hat: eine Vernetzung in West-Ost-Richtung, um die Rheinebene über die Bergstraße und den kleinen Odenwald mit dem kleinen Kraichgau zu verbinden. "Die Vernetzungslinie ist praktisch schon vorgegeben, denn gleich drei Stromleitungen nutzen hier eine Waldschneise über den Berg", erklärt Trabold.

Das EnBW-Projekt stellt einen Baustein einer Naturschutz-Strategie des Landes Baden-Württemberg dar, die unter dem Titel "111-Artenkorb" besonders jene Spezies im Blick hat, die einen Schwerpunkt in unserem Bundesland besitzen und sehr selten sind.

In etwa 400 Metern Höhe erklärt Revierförster Bruno Gabel, dass die Strom-Schneisen früher vor allem für die Anzucht von Weihnachtsbäumen genutzt wurden. Ein "normaler" Wald ist unter den Leitungen nicht denkbar, da der Bestand immer niedrig gehalten werden müsste und die Stromleitung immer frei zugänglich sein muss. Für die Forstwirtschaft eher unbedeutend, besitzt die Schneise für den Biotopschutz sehr hohen Wert: "Es gibt in Heidelberg so gut wie keine durchgehende Verbindungslinie für den Artenschutz vom Berg ins Tal, da nahezu die gesamte Gemarkung von Süd nach Nord durch ein Siedlungsband entlang der Bergstraße zerschnitten wurde", erläutert Trabold.

Kinderstube und Wohlfühlraum

"Trittsteinbiotope" nennen die Artenschützer die Laichgewässer in und entlang der Schneise zwischen Wald und Weinberg. Die Vereinsmitglieder um Trabold und Clauer kümmern sich darum, dass die "großen Pfützen" nicht zuwuchern und schaffen weitere "Kinderstuben" für Reptilien und Amphibien. Zusammen mit Streuobstwiesen, auf denen Steinberge aufgehäuft werden und Reisighaufen Eidechsen locken, entsteht hier weiter eine abwechslungsreiche "Reptilien-Landschaft". "Für manche Menschen sieht das ein bisschen unordentlich aus", räumt Trabold schmunzelnd ein.